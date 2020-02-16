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На прием — в профсоюз

16.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На прием — в профсоюз

18 февраля с 11.00 до 13.00 в учреждении образования «Вороновский государственный колледж сельскохозяйственного производства» по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, 103 (кабинет директора колледжа), профсоюзный прием граждан по вопросам, касающимся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений, проведет ведущий специалист по правовой работе Гродненской областной организации Белорусского профессионального союза банковских и финансовых работников Ольга Станиславовна Казакевич.

Одновременно будет работать прямая линия по телефону 2-19-68.

 
 
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18 февраля с 11.00 до 13.00 в учреждении образования «Вороновский государственный колледж сельскохозяйственного производства» по адресу: г.п. Вороново, ул. Советская, 103...
 
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