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В третьей школе вспомнили воинов-афганцев

16.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В средней школе №3 прошёл митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов.

 

В третьей школе вспомнили воинов-афганцев

 

Почтили память земляков — выпускника школы Александра Соловьёва и Вагифа Аббасова.

 

В третьей школе вспомнили воинов-афганцев


 
 
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  В средней школе №3 прошёл митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов.     Почтили память земляков — выпускника школы Александра Соловьёва и Вагифа Аббасова....
 
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