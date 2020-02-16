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В третьей школе вспомнили воинов-афганцев
16.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В средней школе №3 прошёл митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов.
Почтили память земляков — выпускника школы Александра Соловьёва и Вагифа Аббасова.
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В средней школе №3 прошёл митинг ко Дню памяти воинов-интернационалистов. Почтили память земляков — выпускника школы Александра Соловьёва и Вагифа Аббасова....
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