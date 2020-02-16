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Шоссейная, Колхозная, Кузнецова – история названия одной из горецких улиц
16.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В начале прошлого века многие улицы в предместье Казимировская Слобода не имели названий. Получили они их только после революции. Как Шоссейная стала улицей Колхозной, а потом получила имя генерал-полковника Федора Кузнецова?
Об истории улицы Кузнецова читайте в газете «Горецкий вестник» за 15 февраля
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В начале прошлого века многие улицы в предместье Казимировская Слобода не имели названий. Получили они их только после революции. Как Шоссейная стала улицей...
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