Шоссейная, Колхозная, Кузнецова – история названия одной из горецких улиц

Источник материала: Горецкий вестник

В начале прошлого века многие улицы в предместье Казимировская Слобода не имели названий. Получили они их только после революции. Как Шоссейная стала улицей Колхозной, а потом получила имя генерал-полковника Федора Кузнецова?







Об истории улицы Кузнецова читайте в газете «Горецкий вестник» за 15 февраля