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Шоссейная, Колхозная, Кузнецова – история названия одной из горецких улиц

16.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В начале прошлого века многие улицы в предместье Казимировская Слобода не имели названий. Получили они их только после революции. Как Шоссейная стала улицей Колхозной, а потом получила имя генерал-полковника Федора Кузнецова?

 

Шоссейная, Колхозная, Кузнецова – история названия одной из горецких улиц

Фото Михаила Левцова

 

Об истории улицы Кузнецова читайте в газете «Горецкий вестник» за 15 февраля

 

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  В начале прошлого века многие улицы в предместье Казимировская Слобода не имели названий. Получили они их только после революции. Как Шоссейная стала улицей...
 
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