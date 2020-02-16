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Путин – «византийский правитель» с размытой повесткой дня

16.02.2020 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О чем говорит падение уровня доверия к российскому президенту.

Путин – «византийский правитель» с размытой повесткой дня
В среду российские социологи из «Левада-Центра» опубликовали данные опросов, показавшие значительное падение рейтинга доверия к президенту Путину за последние два года. Понятно, что в авторитарной стране доверие к социологическом службам очень относительное. Как потому, что они находятся под давлением власти, так и из-за того, что не все опрашиваемые решаются честно отвечать на вопросы. Однако «Левада-Центр», признанный в России иностранным агентом, в этом смысле известен своим все же сохраняемым в непростых условиях профессионализмом. Его команда не работает по принципу «чего изволите», как например, ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), пишет ukrinform

Поэтому есть смысл рассмотреть эти данные подробнее.

ПУТИН – ОДОБРЕНИЕ СТАБИЛЬНО, ДОВЕРИЕ ПАДАЕТ

Итак, согласно последнему январскому опросу «Левада-центра», лишь чуть более трети россиян, 35%, доверяют сейчас президенту Путину. Это на 4 процентных пункта меньше, чем в сентябре 2019 года. А если сравнивать с ноябрем 2017-го, когда рейтинг доверия Путину составлял 59%, то получается, что за два года доверие упало на 24%.

Отдельно стоит отметить, что с сентября 2019 года заметно выросло доверие главе Минобороны РФ Сергею Шойгу (с 13 до 19%) и главе МИДа Сергею Лаврову (с 14 до 17%), хотя традиционно эти показатели ключевых министров росли или снижались вместе с президентскими.

Глава «Левада-центра» Лев Гудков дал оперативный комментарий, объяснив продолжающийся спад «устойчивым раздражением россиян и усталостью от президента». «Его (Путина, - ред.) новая риторика, касающаяся социальных тем, дает кратковременный эффект. Падение началось давно, и это даже не эффект пенсионной реформы 2018 года: оно идет медленно и постепенно, и это более показательный тренд, чем резкие скачки рейтинга. Нарастает неудовлетворенность положением дел в экономике, невозможностью нормально зарабатывать», — пояснил социолог. При этом он отметил, что другой показатель – рейтинг одобрения деятельности президента – все это время продолжает оставаться на одном и том же уровне (60-70%). Глава «Левада-центра» объясняет данную тенденцию тем, что доверие касается прежде всего оценки социальной сферы, одобрение же связано с внешней политикой, риторикой «отеческой заботы». 

4 ЭКСПЕРТА, 4 РЕГИОНА, 4 СТРАНЫ

За комментариями в связи с данным опросом я обратился к четырем экспертам, живущим в четырех разных странах Балтии и происходящих из азных регионов России. Во-первых, это Григорий Нехорошев – известный российский, московский журналист и редактор, сейчас живущий в Риге.

Другой наш эксперт – Дмитрий Запольский, журналист, писатель, политолог из Ленинграда/Петербурга. Система взаимоотношений, которая позже стала основой путинского режима, «путинизма», формировалась у него на глазах, о чем он написал книги «Путинбург» и «Кремлевская кухня». В 2011 году Запольский эмигрировал, проживает в Финляндии.

Эко-активистка Евгения Чирикова стала широко известно в 2009-2011 годах, как лидер «Движения в защиту Химкинского леса» (лес в Подмосковье, часть которого была вырублена для прокладки скоростной трассы). Соответственно, во время массовых протестов 2011-2012 годов она была одним из лидеров уже всероссийского оппозиционного движения. В 2015 году переехала с семьей в Эстонию (Таллинн). Чирикова – одна из создателей сайта Активатика.орг, который в режиме реального времена показывает, в том числе с привязкой к карте, протестный активизм россиян.

Евгений Титов – политический журналист из Краснодара. Стоит отметить, что Краснодарский край играет особую роль в общественной жизни РФ. Во-первых, там расположена «летняя столица» России - Сочи. Во-вторых, в крае находится так называемое «казачье движение», неформальные военизированные движения, лагеря, которые являются резервом для «гибридной войны». В 2016 году Титов переехал в Вильнюс, в 2018 году получил в Литве политубежище.


КРИЗИСЫ «СМЫСЛОВ» ПУТИНСКОГО РЕЖИМА

Рассматривая, вслед за Гудковым, противоречия между столь разными показателями «доверия» к Путину (35%) и «одобрения» деятельности Путина (60-70%) Дмитрий Запольский считает, что не стоит делать из результатов опроса «Левада-центра» однозначных и далеко идущих выводов. По его мнению, индекс одобрения важнее, чем индекс доверия. И высокие показатели «одобрения» Путина свидетельствуют: в глазах россиян он по-прежнему абсолютный лидер, замены ему общественное мнение не видит. «Доверие – подсознательно, одобрение диктуется не только эмоциями, но и разумом. Увы, разум российского общества спит давно и признаков рассвета нет, если только не считать сгущающуюся тьму», - полагает Запольский.

При этом он отдельно останавливается на причинах падения доверия к Путину: «Рост недоверия может свидетельствовать о том, что общество совершенно не понимает политических маневров Кремля. Резкие движения по изменению конституции не восприняты людьми, так как непонятна цель и смысл проводимых манипуляций. Я полагаю, что рост недоверия (подчеркиваю: не падение одобрения, а именно изменение совершенно "внутреннего" ощущения от путинизма) связан с кризисом "смыслов" нынешней российской власти, проявляющимся в бесконечном вранье и чудовищном тупике пропагандистской машины Кремля. Путин в глазах общества по-прежнему единственный правитель, в существующей "византийской" парадигме – глава империи. Но он выходит из доверия: люди подсознательно ощущают тупик. Если бы при перекраивании конституции Путин заявил, что хочет остаться пожизненным правителем, доверия бы только выросло. Но люди не понимают происходящего и настороженны: а что если он уйдет и оставит их на кого-то неизвестного, непонятного, другого?».

Эксперт считает, что «данный опрос является всего лишь аргументом для окружения Путина и элит: уговорите Владимира Владимировича остаться в Кремле со всей полнотой власти». И, может быть, этот «опрос вообще был заказан администрацией президента». Задача же – подтолкнуть Путина к более четкой артикуляции текущей повестки дня.

И СНОВА – ЛЮБОВЬ К «ТВЕРДОЙ РУКЕ»

Григорий Нехорошев вопрос ожиданий российского общества в нынешнем его состоянии рассматривает в несколько ином контексте. Он предлагает обратить внимание, в первую очередь, не на Путина, а на другие фамилии и другие любопытные показатели в опросе «Левада-Центра»: «Рост доверия к Шойгу и Лаврову, на фоне падения доверия к Путину, ничего хорошего о состоянии российского общества не говорит».

Шойгу и Лавров известны своей предельно жесткой риторикой по всем вопросам своей компетенции, это абсолютно "силовые" персонажи и их популярность свидетельствует, что российское общество видит выход из очевидно ухудшающийся в стране ситуации в "закручивании гаек", люди хотят "железной руки". И это не удивительно - на фоне все более активной пропаганды "великого" Сталина. Так что можно понять богатых российских эмигрантов, обосновавшихся в курортной Юрмале: в личных разговорах они высказывают опасения, что преемник Путина может оказаться еще более тоталитарным и безумным. Но я бы не стал беспокоиться по этому поводу: по личным моим ощущениям от нескольких журналистских встреч с Путиным, он не отдаст власть до конца жизни».

ПЛАНОВЫЙ РОСТ РЕЙТИНГА К 9 МАЯ

Евгений Титов отдельно напоминает, что подобные опросы, проходящие в авторитарной стране вообще мало достоверны и не заслуживают особого внимания. К тому же они носят ситуативный характер, завися, в том числе, от пропагандистского фактора. Так, Титов прогнозирует, что в мае социологические показатели Путину подрастут:

«Впереди 9 мая, 75-летие празднования Победы. И Кремль, как мы видим, начинает активно использовать эту дату для повышения политического рейтинга Путина. То, как он подается на пропагандистской авансцене, беспроигрышно, защитник страны, ее славы и истории от разных врагов, прежде всего – “фальсификаторов”. И более высокий рейтинг будет ему обеспечен».


ВЗГЛЯД ОПТИМИСТА: ПРОТЕСТ ТОЧЕЧНЫЙ, НО МАССОВЫЙ

А вот Евгения Чирикова, пожалуй, самая оптимистичная из всех участников опроса. Она вспоминает: когда только создавался сайт Активатика.орг, то думали, что он будет об эко-активистах. Но потом увидели, как разнообразны поводы для протеста и как их много. Они имеются и зреют по всей России, по самым разным причинам.

«Скажем, в стране позакрывали много больниц, убрали фельдшеров из небольших населенных пунктов. По любому поводу приходится ездить в райцентр. Часто это превращается в большую проблему. Железная дорога сокращает количество маршрутов, что в такой огромной стране как Россия губительно. Ведь традиционно железная дорога – основной вид транспорта во многих местах. Иначе куда-то и не доберешься… По сути, основной вектор внутренней политики в стране – выдавливание денег из населения (в связи с этим также используется формулировка «люди – вторая нефть», - О.К.). На то же направлена разветвленная система штрафов, странных платежей. В некоторых крупных городах уже и в собственном дворе машину нельзя поставить. В общем, куда ни кинь, всюду клин. Никто от власти ничего хорошего не ждет. В этих условиях даже “тефлоновый” Путин теряет популярность – надоел».

Поэтому повод для оптимизма Чирикова видит в широте охвата протеста и тренде на его развитие: «Посмотрите на наш сайт. Десятки, сотни, тысячи движений за свои права. Локальных, но они по всей России. Что важно, это самоорганизующиеся движения, изнутри. И этот процесс будет дальше развиваться, накапливая потенциал протеста».

Кроме того, проживая теперь в одной из стран Евросоюза, Евгения подчеркивает, что и здесь есть резервы для проявления политического активизма: «У меня остается надежда, что западные страны одумаются и перестанут покупать углеводороды у России и тем самым поддерживать существующий режим. Добиться этого – не простая задача. Но мы должны работать, объясняя ситуацию на Западе».
 
 
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