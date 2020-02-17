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Минтруда предлагает обсудить проект национальной стратегии "Достойное долголетие-2030"

17.02.2020 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Проект постановления Совета Министров "Об утверждении Национальной стратегии Беларуси "Достойное долголетие - 2030" вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Минтруда предлагает обсудить проект национальной стратегии "Достойное долголетие-2030"

Стратегия предусматривает решение ключевых задач. Прежде всего это защита прав и достоинства пожилых граждан, создание условий для их социальной включенности и всестороннего участия в жизни общества. Планируется обеспечить возможности для обучения в течение всей жизни, расширить доступ к образованию и повышению квалификации и таким образом стимулировать более долгую трудовую жизнь, помочь сформировать комфортный уровень дохода. В приоритете и создание условий для здоровой и безопасной жизни, развитие социального обслуживания, адаптация инфраструктуры к потребностям пожилых граждан.

Документ разработан с учетом положений закона "О демографической безопасности Беларуси" и направлений Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития страны на период до 2030 года. Цель - формирование общества для людей всех возрастов, создание условий для наиболее полной и эффективной реализации потенциала пожилых граждан, устойчивого повышения качества их жизни с помощью системной адаптации государственных и общественных институтов к старению населения.

Свои замечания и предложения по проекту можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 февраля.

Организатор общественного обсуждения - Министерство труда и социальной защиты.

 
 
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  Проект постановления Совета Министров "Об утверждении Национальной стратегии Беларуси "Достойное долголетие - 2030" вынесен на общественное обсуждение, сообщает...
 
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