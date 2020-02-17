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ЕС продлил еще на год оружейное эмбарго для Беларуси

17.02.2020 13:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет ЕС продлил в понедельник ограничительные меры в отношении Беларуси на год, до 28 февраля 2021 года, сообщила пресс-служба совета.

Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и оснащения, которое может быть использовано для внутренних репрессий.

Продлены также индивидуальные санкции, предусматривающие замораживание банковских активов и запрет на поездки в Евросоюз для четырех человек, которых в ЕС считают причастными к нерасследованным исчезновениям двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах.

При этом Совет ЕС продлил исключение из ограничительных мер, разрешающее экспорт в Беларусь оснащения для биатлона и ограниченного количества спортивных винтовок и спортивных пистолетов специального назначения, на что по-прежнему в каждом конкретном случае требуется отдельное разрешение.

Санкции в отношении Беларуси были впервые введены в 2004 году в связи с исчезновением оппозиционных политиков Юрия Захаренко и Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского и телеоператора Дмитрия Завадского

В 2011 году были приняты дополнительные санкции меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и международного права в области прав человека, а также к подавлению гражданского общества и демократической оппозиции. 

Эмбарго на поставки оружия было введено в том же году.


15 февраля 2016 года Совет ЕС отменил санкйии в отношении 170 человек и четырех организаций, сохраняя при этом эмбарго на поставки оружия и санкции в отношении причастным к исчезновениям людей, отмечается в сообщении Совета ЕС.
 
 
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Совет ЕС продлил в понедельник ограничительные меры в отношении Беларуси на год, до 28 февраля 2021 года, сообщила пресс-служба совета.
 
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