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Священник Павел Борисевич умер в 35 лет

17.02.2020 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 17 февраля на 36-м году жизни скончался католический священник Павел Борисевич, администратор прихода Пресвятого Сердца Иисуса в Новоельне (Дятловский деканат)



Как передает catholic.by, прощание Павлом Борисевичем пройдет 18-19 февраля на его малой родине - в Старых Василишках Щучинского района.

Причина смерти не сообщается.
 
 
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Утром 17 февраля на 36-м году жизни скончался католический священник Павел Борисевич, администратор прихода Пресвятого Сердца Иисуса в Новоельне (Дятловский...
 
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