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Священник Павел Борисевич умер в 35 лет
Источник материала: Партизан
Утром 17 февраля на 36-м году жизни скончался католический священник Павел Борисевич, администратор прихода Пресвятого Сердца Иисуса в Новоельне (Дятловский деканат)
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Причина смерти не сообщается.
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Утром 17 февраля на 36-м году жизни скончался католический священник Павел Борисевич, администратор прихода Пресвятого Сердца Иисуса в Новоельне (Дятловский...
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