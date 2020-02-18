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Компания ремонтировала кровли в столице - ей необоснованно перечислили крупную сумму из бюджета

18.02.2020 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске возбудили уголовное дело против замдиректора компании, ремонтировавшей кровли жилых домов. Проверка показала, что фирме необоснованно перечислили больше 22 тысяч рублей из городского бюджета. Детали сообщает столичная прокуратура.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Организация ремонтировала крыши домов в Октябрьской районе Минска. Против ее замдиректора прокуратура возбудила уголовное дело — за злоупотребление служебными полномочиями (ч.2 ст. 424 Уголовного кодекса).

Проверка установила, что руководитель «из корысти организовал составление, подписание и передачу госзаказчику актов и справок об объеме и стоимости произведенных строительных работ» — они не соответствовали реальному положению дел.

В итоге компании необоснованно перечислили больше 22 тысяч рублей из бюджета столицы — в рамках госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016−2020 годы.

Бюджету города причинен ущерб в крупном размере.

Уголовное дело направили для организации предварительного расследования в Октябрьский районный отдел Следственного комитета по Минску.

 
Теги: Минск
 
 
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Проверка показала, что фирме необоснованно перечислили больше 22 тысяч рублей из городского бюджета. На замдиректора компании завели уголовное дело.
 
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