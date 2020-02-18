Компания ремонтировала кровли в столице - ей необоснованно перечислили крупную сумму из бюджета

Источник материала: Tut.by

В Минске возбудили уголовное дело против замдиректора компании, ремонтировавшей кровли жилых домов. Проверка показала, что фирме необоснованно перечислили больше 22 тысяч рублей из городского бюджета. Детали сообщает столичная прокуратура.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

Организация ремонтировала крыши домов в Октябрьской районе Минска. Против ее замдиректора прокуратура возбудила уголовное дело — за злоупотребление служебными полномочиями (ч.2 ст. 424 Уголовного кодекса).

Проверка установила, что руководитель «из корысти организовал составление, подписание и передачу госзаказчику актов и справок об объеме и стоимости произведенных строительных работ» — они не соответствовали реальному положению дел.

В итоге компании необоснованно перечислили больше 22 тысяч рублей из бюджета столицы — в рамках госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016−2020 годы.

Бюджету города причинен ущерб в крупном размере.

Уголовное дело направили для организации предварительного расследования в Октябрьский районный отдел Следственного комитета по Минску.