Возле парка Челюскинцев достроили бизнес-центр, против которого выступали местные

Источник материала: Tut.by

Возле станции метро «Парк Челюскинцев» достроили бизнес-центр, против которого выступали местные жители. Как выглядит это новое здание и что это вообще за история — в материале REALTY.TUT.BY.





Бизнес-центр с паркингом во дворе на Независимости, 93б, строило СООО «Ветер», подконтрольное крупной девелоперской компании «Сигмаполюс» бизнесмена Виталия Синицкого. Его структуры создали бизнес-центры «Титан», «Анкор», «Волна», торговый центр «Трюм» и другие объекты.

Что же касается нового здания, то оно расположено на месте за домом с рестораном «Тифлисъ», где раньше был заброшенный детский сад, который давно закрылся. Этот участок «Ветер» приобрел на аукционе в 2018 году и выглядел он так:





















В том же 2018 году и началось строительство, против которого выступили местные жители. Противостояние длилось больше года, стройку приостанавливали , но бизнес-центр достроили и в конце января 2020 года зарегистрировали как административный комплекс. Выглядит он вот так:













Как рассказали в компании «Ветер», в составе комплекса предусмотрен также подземный паркинг на 96 мест, наземный на 22 места и парковка для 79 велосипедов. Кроме офисов тут будет кофейня и спортзал, а весной вокруг здания и соседних домов озеленят территорию. Застройщик позиционирует этот объект как бизнес-центр класса «А» — то есть самого высокого класса в Минске наравне с «БК Капитал» и «А1» на Октябрьской площади и строящимся «Аяксом» на «Институте культуры».





Во время строительства сообщалось, что бизнес-центр возле парка Челюскинцев построят с сохранением контекста: композиционных, планировочных и архитектурных приемов, характерных для архитектуры 40−50-х годов. Тогда показывали такие рендеры:



Эскизы предоставлены застройщиком

Но визуализацию пересогласовали с властями на нынешний вариант. В компании «Ветер» это объясняют тем, что существующее решение лучше вписывается в окружающую застройку.

Против чего были местные и почему приостанавливали стройку?

У части местных жителей с самого начала было негативное отношение к строительству бизнес-центра. Тут протестовали против вырубки деревьев и против паркинга, но застройщик уверял , что у него все законно.





Долгое время обращения и жалобы людей не давали никакого результата. Суд тоже был проигран. Но в начале 2019 года стройку приостановили из-за предписания прокуратуры.

Нарушение заключалось в том, что при согласовании проектной документации госорганы не давали оценки тому, насколько документы соответствуют необходимым саннормам и правилам. Тогда застройщик подал документы на проектирование бизнес-центра с автостоянкой, где соседним зданием значилась гостиница, которая там была до 2006 года. Но во время строительства это здание было уже общежитием. А нюанс в заключался том, что санитарные нормы разрыва от фасада здания до автостоянки бизнес-центра для гостиницы не прописаны. А вот для общежития расстояние должно быть 20−30 метров. В начале 2019 года этот разрыв был чуть больше 10 метров.

Как сообщили в компании «Ветер», нарушения были устранены и сейчас разрыв составляет около 25 метров.