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Возле парка Челюскинцев достроили бизнес-центр, против которого выступали местные
Источник материала: Tut.by
Возле станции метро «Парк Челюскинцев» достроили бизнес-центр, против которого выступали местные жители. Как выглядит это новое здание и что это вообще за история — в материале REALTY.TUT.BY.
Бизнес-центр с паркингом во дворе на Независимости, 93б, строило СООО «Ветер», подконтрольное крупной девелоперской компании «Сигмаполюс» бизнесмена Виталия Синицкого. Его структуры создали бизнес-центры «Титан», «Анкор», «Волна», торговый центр «Трюм» и другие объекты.
Что же касается нового здания, то оно расположено на месте за домом с рестораном «Тифлисъ», где раньше был заброшенный детский сад, который давно закрылся. Этот участок «Ветер» приобрел на аукционе в 2018 году и выглядел он так:
В том же 2018 году и началось строительство, против которого выступили местные жители. Противостояние длилось больше года, стройку
Как рассказали в компании «Ветер», в составе комплекса предусмотрен также подземный паркинг на 96 мест, наземный на 22 места и парковка для 79 велосипедов. Кроме офисов тут будет кофейня и спортзал, а весной вокруг здания и соседних домов озеленят территорию. Застройщик позиционирует этот объект как бизнес-центр класса «А» — то есть самого высокого класса в Минске наравне с «БК Капитал» и «А1» на Октябрьской площади и строящимся «Аяксом» на «Институте культуры».
Во время строительства сообщалось, что бизнес-центр возле парка Челюскинцев построят с сохранением контекста: композиционных, планировочных и архитектурных приемов, характерных для архитектуры 40−50-х годов. Тогда показывали такие рендеры:
Но визуализацию пересогласовали с властями на нынешний вариант. В компании «Ветер» это объясняют тем, что существующее решение лучше вписывается в окружающую застройку.
Против чего были местные и почему приостанавливали стройку?
У части местных жителей
Долгое время обращения и жалобы людей не давали никакого результата. Суд тоже был проигран. Но в начале 2019 года стройку
Нарушение заключалось в том, что при согласовании проектной документации госорганы не давали оценки тому, насколько документы соответствуют необходимым саннормам и правилам. Тогда застройщик подал документы на проектирование бизнес-центра с автостоянкой, где соседним зданием значилась гостиница, которая там была до 2006 года. Но во время строительства это здание было уже общежитием. А нюанс в заключался том, что санитарные нормы разрыва от фасада здания до автостоянки бизнес-центра для гостиницы не прописаны. А вот для общежития расстояние должно быть 20−30 метров. В начале 2019 года этот разрыв был чуть больше 10 метров.
Как сообщили в компании «Ветер», нарушения были устранены и сейчас разрыв составляет около 25 метров.
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В составе комплекса предусмотрен также подземный паркинг на 96 мест. Кроме офисов тут должна быть кофейня и спортзал.
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