ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 февраля ушачан приглашают на единый день безопасности!

19.02.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Патриот (Ушачи)

20 февраля МЧС Беларуси вместе с другими структурами и ведомствами, деятельность которых направлена на обеспечение безопасности нашего общества, дает старт Единому дню безопасности. Яркие профилактические  мероприятия пройдут и на территории Витебской области до 1 марта. Спасатели предложат жителям каждого региона поучаствовать в работе интерактивных площадок, в тематических программах и интеллектуальных играх для детей и взрослых по ОБЖ, экскурсиях и других профилактических мероприятиях.

Множество  мероприятий запланировано и на Ушаччине. Начнется же акция со своеобразного праздника безопасности, который будет проводиться завтра, 20 февраля, на ФОК «Юность-Ушачи». Здесь будут работать тематические площадки отделов по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел, райбольницы, ОСВОД, района газоснабжения, энергонадзора и других субъектов профилактики. В программе мероприятия различные конкурсы, концертная программа. Начнётся мероприятие в 13.30. Приходите и узнайте о безопасности больше!20 февраля ушачан приглашают на единый день безопасности!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 февраля МЧС Беларуси вместе с другими структурами и ведомствами, деятельность которых направлена на обеспечение безопасности нашего общества, дает старт...
 
Новости дня
Новости разные
 
Николай Коперник. История человека, перевернувшего мир
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика