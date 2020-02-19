20 февраля ушачан приглашают на единый день безопасности!

Источник материала: Патриот (Ушачи)

20 февраля МЧС Беларуси вместе с другими структурами и ведомствами, деятельность которых направлена на обеспечение безопасности нашего общества, дает старт Единому дню безопасности. Яркие профилактические мероприятия пройдут и на территории Витебской области до 1 марта. Спасатели предложат жителям каждого региона поучаствовать в работе интерактивных площадок, в тематических программах и интеллектуальных играх для детей и взрослых по ОБЖ, экскурсиях и других профилактических мероприятиях.

Множество мероприятий запланировано и на Ушаччине. Начнется же акция со своеобразного праздника безопасности, который будет проводиться завтра, 20 февраля, на ФОК «Юность-Ушачи». Здесь будут работать тематические площадки отделов по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел, райбольницы, ОСВОД, района газоснабжения, энергонадзора и других субъектов профилактики. В программе мероприятия различные конкурсы, концертная программа. Начнётся мероприятие в 13.30. Приходите и узнайте о безопасности больше!