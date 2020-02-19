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В Малорите вор спутал ювелирный магазин с мебельным
19.02.2020 11:17 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Прохожий подробно описал приметы мужчины.
Вскоре подозреваемого задержали милиционеры. Им оказался неработающий и ранее судимый малоритчанин 1988 года рождения, сообщает
Выяснилось, что преступник принял мебельный магазин за ювелирный. Он разбил окно ногой и залез внутрь. Когда мужчина понял, что ошибся, то, будучи в расстроенных чувствах, повредил стулом дверь и разбил пять фужеров.
Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта.
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Очевидец позвонил в дежурную часть Малоритского РОВД и сообщил: на его глазах неизвестный выбрался на улицу через окно мебельного магазина и скрылся.
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