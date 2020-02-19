В Малорите вор спутал ювелирный магазин с мебельным

Прохожий подробно описал приметы мужчины.

Вскоре подозреваемого задержали милиционеры. Им оказался неработающий и ранее судимый малоритчанин 1988 года рождения, сообщает БЕЛТА .

Выяснилось, что преступник принял мебельный магазин за ювелирный. Он разбил окно ногой и залез внутрь. Когда мужчина понял, что ошибся, то, будучи в расстроенных чувствах, повредил стулом дверь и разбил пять фужеров.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта.

Минчанка вынесла из магазина в сумочке перфоратор и шлифмашинку Подробнее