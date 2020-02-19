ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Малорите вор спутал ювелирный магазин с мебельным

19.02.2020 11:17 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Малорите вор спутал ювелирный магазин с мебельным
Фото из открытых источников

Прохожий подробно описал приметы мужчины.

Вскоре подозреваемого задержали милиционеры. Им оказался неработающий и ранее судимый малоритчанин 1988 года рождения, сообщает БЕЛТА.

Выяснилось, что преступник принял мебельный магазин за ювелирный. Он разбил окно ногой и залез внутрь. Когда мужчина понял, что ошибся, то, будучи в расстроенных чувствах, повредил стулом дверь и разбил пять фужеров.

Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта. 

В Малорите вор спутал ювелирный магазин с мебельным
Минчанка вынесла из магазина в сумочке перфоратор и шлифмашинку
Подробнее

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очевидец позвонил в дежурную часть Малоритского РОВД и сообщил: на его глазах неизвестный выбрался на улицу через окно мебельного магазина и скрылся.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы, помещённые на карантин в Тюмени, вернутся домой. Коронавирус у них не выявлен
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика