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Белорусы, помещённые на карантин в Тюмени, вернутся домой. Коронавирус у них не выявлен

19.02.2020 11:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусы, которые прилетели из Китая и были помещены на карантин в Тюмени, отправятся домой,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финальные результаты анализов не выявили коронавирус. Уже 19 февраля граждане нашей страны отправятся на родину. 

В Китае из-за коронавируса уничтожают деньги

Белорусы, помещённые на карантин в Тюмени, вернутся домой. Коронавирус у них не выявлен

Завершился карантин и на круизном лайнере «Бриллиантовая принцесса», стоящем в порту Иокогамы. Пассажиры, у которых не была обнаружена пневмония нового типа, сошли на берег. Изначально на борту находились 3700 человек. Из них у 542 было подтверждено заболевание.

Белорусы, помещённые на карантин в Тюмени, вернутся домой. Коронавирус у них не выявлен

Инфицированные граждане останутся на корабле под наблюдением медиков до полного выздоровления. Лишь после этого туристам разрешат отправиться домой.

К этому дню число жертв опасного заболевания превысило 2 тысячи. За пределами Китая зафиксирована тысяча 11 случаев заражения.

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Новости Беларуси. Белорусы, которые прилетели из Китая и были помещены на карантин в Тюмени, отправятся домой,  сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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