|
Белорусы, помещённые на карантин в Тюмени, вернутся домой. Коронавирус у них не выявлен
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы, которые прилетели из Китая и были помещены на карантин в Тюмени, отправятся домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финальные результаты анализов не выявили коронавирус. Уже 19 февраля граждане нашей страны отправятся на родину.
Завершился карантин и на круизном лайнере «Бриллиантовая принцесса», стоящем в порту Иокогамы. Пассажиры, у которых не была обнаружена пневмония нового типа, сошли на берег. Изначально на борту находились 3700 человек. Из них у 542 было подтверждено заболевание.
Инфицированные граждане останутся на корабле под наблюдением медиков до полного выздоровления. Лишь после этого туристам разрешат отправиться домой.
К этому дню число жертв опасного заболевания превысило 2 тысячи. За пределами Китая зафиксирована тысяча 11 случаев заражения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусы, которые прилетели из Китая и были помещены на карантин в Тюмени, отправятся домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)