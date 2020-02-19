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Жаркая зима для педагогов

19.02.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Чествование победителей районного этапа республиканского конкурса профессионального педагогического  мастерства «Учитель года Республики Беларусь» в 2019-2020 годах прошло 6 февраля в СШ № 7 г. Кобрина.

Жаркая зима для педагогов

На протяжении двух месяцев, которые оказались не по-зимнему жаркими, 33 педагога из 28 учреждений образования г. Кобрина и района доказывали своим коллегам и профессиональному жюри, что каждый их них достоин  главного титула. Описание и представление жюри своей системы педагогической деятельности, подготовка самопрезентации, психолого-педагогическое тестирование, учебное занятие в незнакомом классе в другой школе, и наконец, финальная часть – представление своей системы педагогической деятельности через мастер-класс для коллег и публичное выступление на сцене.

– В этом году Министерство образования Республики Беларусь несколько изменило формат проведения конкурса, – рассказывает заведующий ГУМУ «Кобринский районный учебно-методический кабинет» и член жюри Татьяна Петрукович. – И эта форма, главная особенность которой состоит в объединении педагогов по смежным предметам и выявление среди них сильнейших, –  оправдала себя – она позволяет более объективно оценивать конкурсантов, увидеть их сильные стороны. У каждого победителя – большой потенциал, они – профессионалы своего дела, и поэтому имеют хорошие шансы показать высокие результаты на областном этапе.

Титула «Учитель года Республики Беларусь» в 2019-2020 г. на районном этапе  удостоились: в номинации «Воспитатель дошкольного образования» – воспитатель дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №14 г. Кобрина Алеся Дубина, в номинации «Начальные классы» – учитель начальных классов ГУО «Средняя школа №9 г. Кобрина» Елена Копыл, в номинации «Иностранный язык» – учитель английского языка ГУО «Средняя школа № 7 г. Кобрина» Инна Ермолаева, в номинации «Русский язык и литература, белорусский язык и литература» – учитель русского языка и литературы ГУО «Гимназия г. Кобрина» Жанна Елизарова, в номинации «История. Обществоведение. География» – учитель истории и обществоведения ГУО «Лукская средняя школа» Богдан Кучик, в номинации «Физика, астрономия, математика, информатика» – учитель математики ГУО «Дивинская средняя школа» Лариса Марчук, в номинации «Музыка, изобразительное искусство, трудовое обучение. Черчение, физическая культура, допризывная подготовка» – учитель трудового обучения ГУО «Средняя школа № 2 г. Кобрина» Юлия Аверкович, в номинации «Химия, биология» – учитель биолгии и химии ГУО «Хидринский УПК ясли-сад-средняя школа» Анна Левчук.

Совсем скоро  – в марте-апреле – жаркая пора для этих педагогов  продолжится – им предстоит отстаивать честь системы образования Кобринского района на областном этапе.

Елена БАКУН.

Фото: Победители районного этапа конкура «Учитель года Республики Беларусь».

 
 
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Жаркая зима для педагогов
 
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