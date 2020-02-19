Лукашенко откорректировал правила формирования и деятельности студотрядов

Источник материала: Ежедневник





Президент подписал указ № 58, которым регламентировал деятельность студенческих отрядов, сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно документу, в студотрядах могут трудиться люди от 14 до 31 года. Обучающийся получает право совмещать работу в студотряде с учебной или производственной практикой, если это соответствует его специальности. Также студотряды получили право работать круглогодично, если это не мешает образовательному процессу.

Кроме того, указом предусматривается наделение ЦК ОО "БРСМ" правом последующего распределения между направляющими организациями средств, поступивших на его расчетный счет в результате освобождения принимающих студенческие отряды организаций от уплаты обязательных страховых взносов (пенсионное страхование).