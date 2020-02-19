Лукашенко ещё на год узаконил стройку в «Лебяжьем». И опять задним числом

Источник материала: KYKY

Александр Лукашенко почти на год продлил жизнь инвестиционному договору, по которому связанная с бизнесменом Павлом Белым (давним приятелем президента) группа компаний «Тапас» строит комплекс «Олимпик Парк» в Лебяжьем. Это следует из свежего указа на Национальном правовом портале.

Сегодняшний указ меняет указ № 365 от июля 2014 года: в нем говорилось, что строительство «Олимпик Парка» должно завершиться в 2019 году, пишет TUT.by. Но в итоге срок реализации проекта продлен до 30 ноября 2020 года.

Льготы также сохраняются на это время. Например, речь идет об освобождении застройщика от уплаты налога на землю, а также от уплаты налоговых пошлин и НДС при ввозе материалов из-за границы.

Самая интересная деталь в том, что указ, конечно, и вступает в силу сегодня, но распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 года. Иными словами: он снова принят задним числом. История помнит аналогичный случай 2018 года: тогда документом с подписью Лукашенко границы заказника изменились, и от «Лебяжьего» отрезали часть земли. С легкой руки возведение «Тапасом» ресторана, который заполз на охраняемую природную зону, стала законной.