«Уклонялся от призыва». Беларуса отправили в колонию за то, что он скрывался от военкомата

Источник материала: KYKY

В Гомеле осудили 20-летнего парня, которого посчитали «уклонистом» от призыва на службу в армию. Его отправят в колонию, передает УВД Гомельского облисполкома.

Во время суда парень подтвердил: он знал, что показаться в военкомате в назначенное время – это обязательно. Знал и об ответственности за неявку. Но в военкомат по повестке он все равно не явился, а на звонки и сообщения в мессенджерах не отвечал. Дома его не было: парень жил у друзей и знакомых, потому что «боялся последствий».

Выслушав гособвинителя, суд вынес молодому человеку приговор: год лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания сроком на год.

На судебное заседание по приглашению пришли сотрудники военкомата, призывники района, а также подростки (младше 18-и, но не младше 16 лет), с которыми ведут профилактическую работу. Последним хотели наглядно показать, как работает уголовная ответственность за уклонение от призыва. Им рассказали, что нарочно наносить себе травмы, изображать болезни, фальсифицировать медицинские документы – нельзя.