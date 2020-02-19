Первый открытый футболист-гей в Британии войдет в Зал славы

Источник материала: Tut.by

Бывший форвард «Ноттингем Форест» и «Норвича» Джастин Фашану, первый и единственный открытый футболист-гей в Британии, сегодня будет посмертно включен в Зал славы, сообщает Sports.ru со ссылкой на Sky Sports.



Reuters

Церемония состоится в Национальном музее футбола в Манчестере.

В 1990 году Фашану совершил каминг-аут, объявив прессе о своей гомосексуальной ориентации, став первым в мире профессиональным футболистом, осмелившемся на такой поступок.

В 1998 году нападающий в возрасте 37 лет покончил жизнь самоубийством.

Фашану включен в Зал славы «Норвича». С 1980 по 1982 год в 11 матчах за молодежную сборную Англии забил 5 голов.