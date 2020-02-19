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Первый открытый футболист-гей в Британии войдет в Зал славы
Источник материала: Tut.by
Бывший форвард «Ноттингем Форест» и «Норвича» Джастин Фашану, первый и единственный открытый футболист-гей в Британии, сегодня будет посмертно включен в Зал славы,
Церемония состоится в Национальном музее футбола в Манчестере.
В 1990 году Фашану совершил каминг-аут, объявив прессе о своей гомосексуальной ориентации, став первым в мире профессиональным футболистом, осмелившемся на такой поступок.
В 1998 году нападающий в возрасте 37 лет покончил жизнь самоубийством.
Фашану включен в Зал славы «Норвича». С 1980 по 1982 год в 11 матчах за молодежную сборную Англии забил 5 голов.
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Бывший форвард «Ноттингем Форест» и «Норвича» Джастин Фашану, первый и единственный открытый футболист-гей в Британии, сегодня будет посмертно включен в Зал...
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