Египет планирует открыть посольство в Минске

Источник материала: Асiповiцкi край

Египет планирует открыть свое посольство в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко приветствовал эту инициативу на встрече с журналистами после переговоров в Каире с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

«Приветствуем планы египетской стороны по открытию дипломатического представительства в Беларуси. Мы окажем для этого всяческую поддержу как самому близкому и доброму государству, с которым мы сотрудничаем», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, подходы обеих стран по основным вопросам международной повестки совпадают. «Мы выступаем за мирное урегулирование региональных конфликтов, против всех видов гибридных войн, а также искусственной дестабилизации ситуации в разных странах», — заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь осуждает любые проявления терроризма и выражает полную поддержку усилиям Египта в борьбе с этой угрозой. «Мы знаем, какую роль играет Египет в борьбе с терроризмом и какой вклад внесло это государство в противодействие терроризму», — добавил он.

Александр Лукашенко уверен, что совместными усилиями страны смогут вывести сотрудничество на качественно новый уровень. «Мы всегда рады вас видеть в Беларуси. Народ Беларуси вас хорошо знает, уважает, и вы будете всегда желанным гостем в центре Европы — точно так, как вы нас принимаете здесь», — резюмировал Президент.

Как пояснил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, ранее белорусская сторона предоставила Египту несколько участков на выбор для строительства посольства. «После определенного периода затишья они активизировали этот процесс, и сейчас участки на рассмотрении. Мы ждем ответа. Готовность по открытию посольства есть. Я думаю, это тоже послужит стимулом для углубления нашего взаимодействия», — сказал он.

Источник: БЕЛТА