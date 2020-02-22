Volvo провела небольшую модернизацию седана S90 и универсала V90

Источник материала: Tut.by

Флагманские седан и универсал Volvo дебютировали в 2016 году, а потому пришло время планового обновления машин — правда, оно оказалось весьма скудным.





Косметические изменения во внешности S90 и V90 заметит не каждый. Автомобилям подретушировали передний бампер и спойлер на задней двери, также изменилось оформление противотуманок, а универсал V90 на пару с «внедорожным» вариантом Cross Country получил иной рисунок задних светодиодных фонарей. Наконец, доступны новые цвета кузова и варианты колесных дисков.





Интерьер визуально и вовсе прежний, а все перемены касаются оснащения. Появилась новая аудиосистема Bowers & Wilkins с функцией активного шумоподавления, а климат-контроль дополнен системой очистки воздуха с датчиком твердых частиц. В «базе» в распоряжении седоков заднего ряда теперь есть два USB-порта вместо 12-вольтовых розеток, а на большинстве версий 90й серии появилась беспроводная зарядка для смартфона.





Двигатели S90 и V90 остались нетронутыми, но теперь в помощь им отрядили 48-вольтовый стартер-генератор и систему рекуперации энергии при торможении. Реальный расход топлива, уверяют в Volvo, благодаря «мягкогибридной» надстройке сократился на 15%.





У европейских дилеров обновленные S90 и V90 появятся этим летом, а до рынка ТС машины доберутся позже. Цены в Volvo пока не озвучили.