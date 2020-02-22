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В Брестской области актуальна проблема неуплаты за коммунальные услуги

22.02.2020 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жители Брестской области задолжали ЖКХ свыше трех миллионов рублей за коммунальные услуги. Об этом в пятницу в ходе встречи с работниками ЖКХ Ивацевичского района сообщил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, сообщает корреспондент sb.by.

В Брестской области актуальна проблема неуплаты за коммунальные услуги

— Люди объективно хотят получать качественные услуги ЖКХ — ремонт, питьевую воду, отопление и многие другие необходимые для жизни вещи. При этом за последние годы скопилось более трех миллионов рублей — сумма, которую население не выплатило за коммунальные услуги. Не платят и юридические лица. Суммы тоже немалые — больше пяти миллионов рублей. Работать здесь прежде всего нужно коммунальщикам. Реализованные услуги должны быть оплачены.

В Ивацевичах председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис также провел прием граждан. В ходе беседы глава региона рассказал об основных тенденциях в экономике области и непосредственно Ивацевичского района.

В Брестской области актуальна проблема неуплаты за коммунальные услуги

В Брестской области актуальна проблема неуплаты за коммунальные услуги

Подводя итоги встречи с трудовым коллективом, Анатолий Лис остановился на эффективности работы этой сферы в регионе:

— Качественная вода, тепло и другие коммунальные услуги, связанные с проживанием в жилье. Эти задачи всегда стояли и остаются актуальными. Их нужно совершенствовать. К сожалению, вопросов много. Сегодня актуальна работа с коммунальными бытовыми отходами. Нами на эти цели приобретено более 30 машин для сбора коммунальных отходов, покупаются 1000 контейнеров. Это важное направление, которым прежде всего должны заниматься коммунальные службы и население. Весь мир идет по пути раздельного сбора.

 
 
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  Жители Брестской области задолжали ЖКХ свыше трех миллионов рублей за коммунальные услуги. Об этом в пятницу в ходе встречи с работниками ЖКХ Ивацевичского...
 
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