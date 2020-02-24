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В Березе пьяный водитель на автомобиле «Фольксваген» сбил женщину
24.02.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В воскресенье, 23 февраля 2020 года, около двух часов ночи в Березе 27-летний мужчина за рулем "Фольксваген Пассат" сбил 40-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
С тяжёлыми травмами пострадавшая госпитализирована.
Итог медицинского освидетельствования водителя - 1.9 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
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В воскресенье, 23 февраля 2020 года, около двух часов ночи в Березе 27-летний мужчина за рулем "Фольксваген Пассат" сбил 40-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном...
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