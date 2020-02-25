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Белорусские НПЗ работают на загрузке 50%, в январе-феврале переработано 1,8 млн т нефти

25.02.2020 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан") работают на загрузке 50%, в январе-феврале переработают около 1,8 млн т нефти, заявил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские НПЗ работают на загрузке 50%, в январе-феврале переработано 1,8 млн т нефти

"Заводы отработали январь и февраль в режиме 50% загрузки, переработка нефти на обоих заводах составит по 900 тыс. т в месяц. За два месяца - примерно 1,8 млн т", - сказал Владимир Сизов.

Зампред концерна подчеркнул, что внутренний рынок надежно обеспечивается необходимым объемом нефтепродуктов. "Не видим каких-то предпосылок, чтобы у нас возникла ситуация с прерыванием поставок нефтепродуктов. Ситуация стабильная и прогнозируемая", - отметил он.

Владимир Сизов добавил, что добываемая в Беларуси нефть сейчас перерабатывается на НПЗ внутри страны.

 
 
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  Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан") работают на загрузке 50%, в январе-феврале переработают около 1,8 млн т нефти, заявил журналистам заместитель...
 
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