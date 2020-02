Великолепный Гришин! Десять лет назад он принес Беларуси первое золото на зимних Олимпиадах

Источник материала: Tut.by

Десять лет назад фристайлист Алексей Гришин выиграл первое для Беларуси золото на зимних Олимпиадах. SPORT.TUT.BY вспоминает, как это случилось и что было дальше в жизни лыжного акробата. Он женился во второй раз, ушел в бизнес, стал депутатом и не хочет, чтобы его дети занимались фристайлом, так как этот спорт сделал его «калекой».

10 лет назад прошла Олимпиада в Ванкувере. SPORT.TUT.BY вспоминает прорывные Игры, где Беларусь завоевала первое золото зимней Олимпиады, Дарья Домрачева взяла дебютную олимпийскую медаль в карьере , а Сергей Новиков сотворил главную биатлонную сенсацию .

Классный прыжок, золото, признание МОК

26 февраля 2010 года. Рано утром по белорусскому времени далеко от родного Минска — в канадском Сайпресс-Маунтин, Алексей Гришин говорил по-английски с акцентом, но звучал уверенно:

— I did my job, yeah. I did it good, — сказал он, имея в виду завоевание первого для Беларуси золота на зимних Олимпийских играх, на чемпионской пресс-конференции.

Алексей выиграл олимпийский турнир в лыжной акробатике. Победу ему принес идеально исполненный трехсальтовый прыжок с четырьмя пируэтами в самом сложном его варианте — с двумя винтами в третьем сальто, что значит, что у прыгуна было мало времени, чтобы подготовиться к приземлению.





Тем не менее Гришин вышел в ноги (а не приземлился на голову или на спину, что иногда случается в лыжной акробатике) и опустился на землю акцентированно четко, будто передавал привет судьям.

Прыжок Гришина, исполненный в борьбе под давлением за результат и с учетом цены ошибок, действительно хорош. Не меньшее удовольствие доставляет крик, который сопровождал приземление спортсмена:

— Леха-а-а! — срывал голос главный тренер сборной по фристайлу Николай Козеко, с которого этот вид спорта и начался в Беларуси и который лично подготовил Гришина к спорту высоких достижений.



Фото: Reuters

Говоря о настрое Гришина перед Олимпиадой, Козеко не скрывал, что спортсмена приходилось « слегка стреноживать » — настолько он стремился к идеалу. А после его победы Николай Иванович выдал фразу, вошедшую в историю вида спорта:

— А сейчас, Леха, можно и по рюмке! — сказал тренер.

За прошедшие десять лет по красоте и сложности прыжок Алексея Гришина обошел лишь прыжок другого белорусского фристайлиста Антона Кушнира на Олимпийских играх 2014 года в Сочи (Антон пошел на тройное сальто с пятью пируэтами и тоже был безупречен). Причем это не наша оценка, а выбор Международного олимпийского комитета.

Технически Гришин выиграл золото Олимпиады в Ванкувере благодаря лучшей сумме (248.41) двух прыжков в финале, а в день соревнований его лучший прыжок (127.83) набрал лишь четвертую сумму баллов, уступив в том числе одной из попыток нашего Дмитрия Дащинского (128.73). То есть Гришин победил за счет стабильно высокого уровня мастерства.

Китайский трамплин, «Вавилон», дымящийся телефон

Алексей Гришин стал крутым фристайлистом задолго до Олимпиады в Ванкувере. Он первый белорусский чемпион мира по лыжной акробатике и оставался единственным таковым восемнадцать лет — вплоть до 2019 года, когда его достижение повторила Александра Романовская. Кроме того, в 2002 году Гришин выиграл для Беларуси единственную медаль Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити.

Предолимпийский и олимпийский сезон 2010 года складывался для Алексея непросто. На чемпионате мира 2009 года в Японии он занял только шестнадцатое место, а в Кубке мира сезона 2009/10 финишировал десятым.

Несмотря на неубедительные результаты, Гришин верил в программу подготовки под Олимпиаду и на самих соревнованиях сохранял спокойствие. Сходил на хоккей и в перерыве матча Беларуси и Германии успел дать интервью канадским телевизионщикам. В олимпийской деревне коротал время за просмотром фильмов «Вавилон» с Брэдом Питтом и Кейт Бланшетт в главных ролях и «Зеленая миля» с Томом Хэнксом.

Помимо уверенности в себе и хорошей физической формы победить на Олимпиаде Гришину позволило казавшимся спорным решение. В олимпийском сезоне Алексей сменил европейский трамплин на китайский.

— Попробовал с китайского — и понравилось: амплитуда, чувство прыжка в воздухе. Со стороны разницы вроде никакой нет, но она ощущается в момент отталкивания с трамплина, — объяснил он.



Фото: Reuters

После чемпионской пресс-конференции в Ванкувере Гришин ушел на допинг-контроль, а телефон оставил в куртке. Если бы взял с собой, вероятно, надолго задержал бы допинг-офицеров.

— Телефон, скажем так, взрывался, дымил от перегрузки, — рассказал Гришин в студии TUT.BY, только-только вернувшись из Ванкувера. — Было очень много звонков, очень много поздравлений. Я не помню точное количество, но могу сказать, что впервые в жизни получил столько поздравлений.

Девять грыж, вознаграждение, продажа медали

Высокая компрессия в момент приземления сильно сказывается на здоровье лыжных акробатов. К Ванкуверу-2010 Алексей Гришин нажил девять грыж. Не слег он благодаря сильному мышечному корсету, высокому болевому порогу и усилиям массажиста.

— Выручала работа нашего доктора-массажиста Егора Шамшура, который делал по максимуму все, чтобы убирать боль, разбивать эти грыжи не только мне, а всей команде, — отмечал Леша. — Шамшура — красавчик! Молодец! Ему большое спасибо.





Труды и жертвы Гришина Беларусь оценила. Ему выплатили 100 тыс. долларов в качестве призовых денег за золото Олимпиады. Ему назначили именную стипендию в размере 200 тарифных ставок первого разряда сроком на четыре года, то есть ежемесячные выплаты Алексею составили 16,2 млн неденоминированных белорусских рублей. Ему присудили президентскую премию «Белорусский спортивный Олимп» в размере 350 базовых величин.

Минспорта подписало с Гришиным четырехлетнее соглашение, а журналисты назвали его лучшим спортсменом Беларуси в 2010 году. БАТЭ вручил фристайлисту сертификат на 30 млн рублей, а еще ему подарили велосипед. Говорят, что с боем, но все же Гришин получил обещанный руководством страны земельный участок.



Фото: Reuters

Девять лет спустя Гришин выставил на аукцион первую для Беларуси золотую медаль зимних Олимпийских игр, а вместе с ней и бронзу Солт-Лейк-Сити, чем шокировал белорусов. О причинах продажи наград Алексей рассказал в эксклюзивном комментарии SPORT.TUT.BY:

— Одному моему близкому человеку предстоит серьезная операция и нужны очень большие деньги. Другой возможности помочь ему, кроме как продать медали, у меня, к сожалению, сейчас нет. Все вырученные деньги пойдут на лечение. Я не хотел пиариться на том, что помогаю ему. Будь то пиар, я бы назвал его дурным. […] Для меня жизнь человека важнее медали. Медаль — это всего лишь металл.

Как выяснилось позже, золото Гришина выкупил « коллекционер из Беларуси ». Об этом нам сообщил Бобби Ливингстон, исполнительный вице-президент компании RR Auctions. Всего же на продаже олимпийских медалей удалось выручить 97,16 тыс. долларов без учета сбора аукциона и налогов.

Дети, бизнес, общественная жизнь

Олимпийским чемпионом Алексей Гришин стал в 30 лет. На Играх в Ванкувере и позже в Минске он повторял, что теперь его главная мечта — стать отцом.

С 2004 года Алексей был связан узами брака с Ириной Митрофановой и, будучи женатым человеком, после Ванкувера-2010 получал удивительные предложения продолжить род. Эту историю « Прессболу » рассказал отец чемпиона Геннадий Геннадьевич:

— Звонит молодая незамужняя женщина. Представляется, говорит, что ей 30 лет и она очень хочет иметь красивых и хороших детей. И попросила, чтобы я поговорил на этот счет с Алексеем: мол, никаких претензий к нему после этого не будет. […] Сказал, что в этом вопросе ей не помощник.

В 2013 году мы узнали у Алексея, мог бы он удовлетворить подобную просьбу.

— Если бы жена разрешила, то почему бы и нет? Надо же делать добро людям. Тем более, гены у меня хорошие, — отшутился фристайлист.

Алексей Гришин и Светлана Рудалова. Фото из личного архива Алексея Гришина

Детей Гришину родила бывшая гимнастка сборной Беларуси с украинскими корнями Светлана Рудалова, вторая жена прославленного чемпиона. Со Светланой Алексей познакомился во Франции на съемках телепроекта «Битвы титанов». Будущие супруги быстро поладили, а по возвращении в Минск стали встречаться.

В 2011 году Алексей рассказывал в интервью Goals.by , что влюбился в Светлану с первого взгляда и спустя четыре месяца после знакомства понял, что им суждено быть вместе. Свадьба прошла в Украине, после чего Гришины отправились на Лазурный берег — Канны, Ницца, Монако.





Гришины воспитывают двух дочерей — Софи и Ариану. Алексей поощряет увлеченность детей спортом, в частности, художественной гимнастикой.

— Только не хотел бы, чтобы они шли во фристайл, — признался он в интервью SPORT.TUT.BY в 2017-м. — Недавно об этом просила Софи, и вот тогда пришлось сказать категоричное нет.

— Почему? В этом виде спорта вы сделали себе имя, — удивились мы.

— И стал калекой. Есть много других возможностей, чтобы реализовать себя в жизни, в том числе в спорте. Просто надо выбрать менее травмоопасный вид. Думаю, что художественная гимнастика вполне подходит под это определение.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После завершения карьеры в 2014 году Алексей Гришин ушел в бизнес . Одним из его проектов стало строительство жилого дома в столичном микрорайоне «Лебяжий», названного именем старшей дочери фристайлиста. Гришину пришлось глубоко вникнуть в суть процессов из-за некомпетентности наемных работников и понесенных убытков.

В 2018 году Алексей выиграл борьбу на местных выборах и прошел в состав Минского городского Совета депутатов, где входит в комиссию по образованию, науке, культуре и спорту.