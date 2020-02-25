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«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

25.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня в Горках прошел финал областного этапа республиканского детско-юношеского хоккейного турнира «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси. За звание сильнейшей сражались четыре команды — из Горок, Бобруйска, Могилева и Шклова. На Ледовой арене скрестили клюшки ребята 2006-2008 годов рождения. В решающем матче горецкие хоккеисты уступили могилевской команде со счетом 2:3.

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж
Гимназист Иван Ларченко выступил на открытии соревнований

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж
На торжественном открытии турнира выступили первый секретарь районной организации БРСМ Марина Бандык и главный судья соревнований Иван Высоцкий.

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

 

Фото – Михаил Левцов, Сергей Владимиров


 
Теги: Могилев
 
 
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  Сегодня в Горках прошел финал областного этапа республиканского детско-юношеского хоккейного турнира «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси. За звание...
 
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