«Золотая шайба» в Горках – Фоторепортаж

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня в Горках прошел финал областного этапа республиканского детско-юношеского хоккейного турнира «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси. За звание сильнейшей сражались четыре команды — из Горок, Бобруйска, Могилева и Шклова. На Ледовой арене скрестили клюшки ребята 2006-2008 годов рождения. В решающем матче горецкие хоккеисты уступили могилевской команде со счетом 2:3.







