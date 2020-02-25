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Белоруска попала в число финалистов престижного мирового фотоконкурса

25.02.2020 19:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруска попала в число финалистов престижного мирового фотоконкурса
Фото: Татьяна Ткачева / World Press Photo

Организаторы одного из самых престижных фотоконкурсов в мире World Press Photo объявили претендентов на победу. Среди них оказалась белорусский фотограф Татьяна Ткачева, пишет TUT.by.

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Фотограф номинирована на главный приз за портрет серии «Между правом и стыдом». Проект Татьяны Ткачевой посвящен абортам. В его рамках белорусские женщины, которые сделали аборт, рассказывают свои истории. У них был ряд проблем – от жизни на загрязненной территории после Чернобыльской катастрофы до страха перед бедностью, нежелания быть одиноким родителем или сексуального насилия. Они принимали свои решения с трудом и не хотели показывать свои лица. Для проекта их имена были изменены.

Татьяна Ткачева занимается фотографией с 2015 года. Окончила Академию документальной фотографии и фотожурналистики Fotografika в Санкт-Петербурге. Ее выставки проходили в Беларуси, России, Литве, Грузии, а снимки публиковали в крупнейших мировых изданиях.

 
 
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Белорусский фотограф Татьяна Ткачева стала финалисткой конкурса World Press Photo.
 
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