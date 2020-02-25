Белоруска попала в число финалистов престижного мирового фотоконкурса

Организаторы одного из самых престижных фотоконкурсов в мире World Press Photo объявили претендентов на победу. Среди них оказалась белорусский фотограф Татьяна Ткачева, пишет TUT.by .

Фотограф номинирована на главный приз за портрет серии «Между правом и стыдом». Проект Татьяны Ткачевой посвящен абортам. В его рамках белорусские женщины, которые сделали аборт, рассказывают свои истории. У них был ряд проблем – от жизни на загрязненной территории после Чернобыльской катастрофы до страха перед бедностью, нежелания быть одиноким родителем или сексуального насилия. Они принимали свои решения с трудом и не хотели показывать свои лица. Для проекта их имена были изменены.

Татьяна Ткачева занимается фотографией с 2015 года. Окончила Академию документальной фотографии и фотожурналистики Fotografika в Санкт-Петербурге. Ее выставки проходили в Беларуси, России, Литве, Грузии, а снимки публиковали в крупнейших мировых изданиях.