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Министр здравоохранения пояснил, будут ли закрывать границы Беларуси из-за коронавируса

28.02.2020 12:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Эпидситуация в Беларуси абсолютно контролируемая. Об этом сегодня журналистам заявил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр здравоохранения пояснил, будут ли закрывать границы Беларуси из-за коронавируса

Министр подчеркнул, что "на сегодня эпидемиологическая ситуация абсолютно контролируемая". Повода закрывать границы нет, это в принципе невозможно, считает он. "Наша задача - обеспечить контроль на внешнем контуре за всеми въезжающими", - сказал Владимир Караник.

ВОЗ не рекомендует закрывать границы по ряду причин. Это будет стимулировать бесконтрольную миграцию. Нелегалы будут бояться при необходимости обращаться к врачам, что может привести к неконтролируемому распространению инфекции. Транзитные зоны, в которых пассажиров застанет решение закрыть границы той или иной страной, могут стать новыми рассадниками инфекции, пояснил Владимир Караник.

Министр не видит оснований и для введения масочного режима: необходимости в том, чтобы все носили маски нет. "Это неэффективно, что признала и ВОЗ", - напомнил он.

Касаясь первого завозного случая коронавируса в Беларуси, Владимир Караник проинформировал: предварительные данные говорят о том, что это COVID-19. "Но мы проверяем другими тестами, чтобы убедиться, что имеем дело с этим вирусом", - сказал глава Минздрава. Иранский студент находится под медицинским наблюдением, его состояние удовлетворительное. Медики отмечают, что у молодого человека не было кашля. Это значит, риск заражения других людей был ниже.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит необходимости закрывать границы из-за появления коронавируса в стране. Об этом глава государства заявил сегодня на съезде ФПБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это пустое", - подчеркнул Президент.

 
 
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  Эпидситуация в Беларуси абсолютно контролируемая. Об этом сегодня журналистам заявил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА. ...
 
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