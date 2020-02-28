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Президент пригрозил вернуть регулирование цен, если не прекратят дорожать продукты
Источник материала: Myfin
«Скоро подведем итог всей этой волтузне по ценам. Возможно, нам придется вернуться к этим 20 наименованиям основных видов продукции (перечню социально значимых товаров, цены на которые контролировались. – Прим.)», – сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что
«Что имеем сейчас? Общие показатели вроде бы неплохие. Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция. Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом», – констатировал глава государства.
Александр Лукашенко подчеркнул, что профсоюзы не должны оставаться в стороне.
«Вы первые в этом ряду. Защитите людей. Вы в состоянии это сделать. Возьмите и в связке с Комитетом государственного контроля решите эту проблему. У нас сегодня все бросились в торговлю. Почему? Там хорошо живется. И вы знаете, как там торгуют. Ничего, не обеднеют, если подержат цены на 20 социально значимых продуктов питания», – заявил президент.
Источник: Myfin.by
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