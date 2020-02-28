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Президент пригрозил вернуть регулирование цен, если не прекратят дорожать продукты

28.02.2020 17:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: http://president.gov.by

«Скоро подведем итог всей этой волтузне по ценам. Возможно, нам придется вернуться к этим 20 наименованиям основных видов продукции (перечню социально значимых товаров, цены на которые контролировались. – Прим.)», – сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что инфляция в Беларуси составляет всего 5%, но это не значит, что цены не беспокоят тех же пенсионеров или работников с невысокими зарплатами.

«Что имеем сейчас? Общие показатели вроде бы неплохие. Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция. Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом», – констатировал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что профсоюзы не должны оставаться в стороне.

«Вы первые в этом ряду. Защитите людей. Вы в состоянии это сделать. Возьмите и в связке с Комитетом государственного контроля решите эту проблему. У нас сегодня все бросились в торговлю. Почему? Там хорошо живется. И вы знаете, как там торгуют. Ничего, не обеднеют, если подержат цены на 20 социально значимых продуктов питания», – заявил президент.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко насторожен ростом цен на некоторые продукты питания. Об этом глава государства заявил 28 февраля на VIII съезде Федерации...
 
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