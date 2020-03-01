Анализ – глубокий, планы – реальные. Хозактив Пинщины подвёл итоги прошедшего года

Источник материала: Полесская правда





21 февраля состоялось ежегодное собрание хозяйственного актива Пинского района. В Логишинском молодежном Центре культуры собрались члены районного исполнительного комитета, депутаты областного и районного Советов депутатов, начальники управлений, отделов райисполкома, председатели сельских исполнительных комитетов, руководители сельскохозяйственных, промышленных, строительных, транспортных, торговых предприятий Пинского района и связи, главы фермерских хозяйств, представители правоохранительных органов, учреждений образования, культуры, медицины, старосты населенных пунктов, представители районных организаций профсоюзов, общественных объединений «Белая Русь», «БРСМ», «Союз женщин», ветеранов. В работе собрания приняли участие член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, директор ОАО «Парохонское» В.Ф. Хроленко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы В.К. Бегеба, заместитель директора Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь А.А. Прокопук, заместитель председателя Пинского городского исполнительного комитета Г.В. Дубойский. Открыл собрание председатель районного исполнительного комитета И.М. Брилевич. Вел собрание председатель районного Совета депутатов И.И. Гузич. Главный пункт повестки дня – «Об итогах социально-экономического развития Пинского района в 2019 году, реализации мероприятий комплексного плана по ускоренному социально-экономическому развитию Пинского района на период до 2020 года и основных направлениях работы на 2020 год». С докладами выступили заместители председателя райисполкома Ю.А. Хвостюк, В.П. Петько, С.С. Жидецкий, Д.Г. Полховский. В прениях по докладам выступили директор ОАО «Почапово» С.Н. Созончук, директор УП «Пинский кооппром» Пинского райпо Н.Ф. Подомацкая, генеральный директор ОАО «Пинскводстрой» В.В. Богнат, начальник отдела по образованию В.В. Гаврилович. Подвел итоги собрания председатель районного исполнительного комитета И.М. Брилевич.





В Логишин со всех концов Пинщины съехались передовики производства, руководители предприятий, организаций, учреждений, общественных формирований, словом, все те, кого мы называем хозяйственным активом, те, кто играет главные роли во всех отраслях экономики. Они съехались для того, чтобы подвести черту под итогами работы народнохозяйственного комплекса минувшего года, проанализировав победы и неудачи, утвердить планы на год текущий.

Район у нас сельскохозяйственный, а потому слово было предоставлено первому заместителю председателя райисполкома, начальнику райсельхозпрода Ю.А. Хвостюку. Проблем в отрасли хватает, но есть и серьезные достижения, не отметить которые было бы несправедливо. На всякий случай напомню, в каких погодных условиях пришлось работать труженикам села, да и экономических вводных хватало. Тем не менее, за прошлый год сельскохозяйственной отраслью выполнены основные показатели и задачи, поставленные перед Пинским районом в рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса.

В целом по району в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах темп производства валовой продукции составил 108,2 процента при задании 106,4 процента, в том числе продукции растениеводства – 110,4 процента, животноводства – 107,2 процента. Для сравнения: в среднем по области темп составил 107 процентов, по республике – 102,9 процента.

В 2019 году сельскохозяйственными организациями было собрано около 100 тысяч тонн зерна, или 121 процент к уровню 2018 года. В полном объеме выполнен государственный заказ на поставку продукции растениеводства. Также увеличился валовой сбор корнеплодов сахарной свеклы и составил в 2019 году 39 260 тонн, что на 14 процентов больше уровня 2018 года. В то же время в прошедшем году было снижено производство маслосемян рапса, валовой сбор которых составил 6 140 тонн, или 79 процентов к уровню 2018 года. Спасибо капризам небесной канцелярии.

На зимне-стойловый период 2019-2020 годов для общественного поголовья было заготовлено 38,3 центнера кормовых единиц (109 процентов к 2018 году) кормов всех видов в расчете на одну условную голову.

Основной товарной продукцией является продукция животноводства. Именно ему и была посвящена значительная часть доклада Ю.А. Хвостюка. Итак, за 2019 год производство молока увеличилось на 8,7 процента в сравнении с 2018 годом и составило 152 тысячи тонн. Производство молока в целом по району стабильно растет. За последние 4 года объем производства увеличился на 24,6 процента, или 29,1 тысячи тонн. Уровень товарности составил 92,5 процента – это один из самых высоких показателей в республике.

В сельскохозяйственных организациях района по состоянию на 1 января 2020 года имелось 94 877 голов крупного рогатого скота, из них 26 978 дойных коров (101,6 процента уровня прошлого года). Средний удой от одной коровы за 2019 год составил 5 711 килограммов, что на 402 килограмма выше прошлогоднего уровня.

В 2019 году завершено строительство МТФ в ОАО «Валище» на 800 голов, а также расширены существующие МТФ в ОАО «Оснежицкое» и ОАО «Лопатино» за счет строительства дополнительных коровников. Началось в 2019 году и планируется завершение в 2020 году строительства МТФ в ОАО «Плещицы», ОАО «Ставокское», ОАО «Лопатино», ОАО «Ласицк», ОАО «Парохонское», ОАО «Оснежицкое», планируется построить здание родильного отделения в ОАО «Почапово».

Среднесуточный привес КРС на выращивании и откорме за 2019 год составил 718 граммов, что на 7 граммов меньше прошлого года. По продуктивности свиней ОАО «Пинский КХП» находится на первом месте в республике. Объем производства в 2019 году составил 4 267 тонн.

За 2019 год выручка от реализации продукции в сельскохозяйственных организациях района составила 182,1 миллиона рублей, что на 13,7 процента выше предыдущего года. Рост обеспечен во всех хозяйствах. Получена прибыль от реализации в сумме 14,9 миллиона рублей (рост на 27,3 процента). По итогам 2019 года в районе отсутствуют сельхозорганизации, получившие убытки по конечному финансовому результату.

Как всегда, глубиной и точностью анализа отличился доклад заместителя председателя райисполкома В.П. Петько, посвященный вопросам экономики. Он, в частности, отметил, что в целом по району за истекший период выполнено 13 из 15 основных прогнозных показателей и заданий. Все ключевые показатели эффективности работы председателя Пинского районного исполнительного комитета выполнены. Темп роста экспорта товаров составил 108 процентов при плане 104,5 процента, экспорт услуг – 127,4 процента при задании 104,5 процента. По экспорту услуг получено положительное сальдо в сумме 3,2 миллиона рублей. Положительный результат имеем как со странами СНГ, так и дальнего зарубежья. Наибольший вклад внесли транспортные организации «Пинатранс» и «Диаполтранс». На достойном уровне осуществляют работу по экспорту услуг санаторий «Ясельда» для ветеранов войны, труда и инвалидов и детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанак» с темпом роста 118,3 процента и 111,6 процента соответственно. Трудоустроено 111 граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий при задании 70 человек. Выполнено задание по прямым иностранным инвестициям на чистой основе. Докладчик отметил сложную и напряженную работу наших предприятий и организаций по выпуску и реализации инновационной продукции. О сложности работы в этом направлении говорит тот факт, что данное задание выполнили только пять из девятнадцати районов области. Выполнено задание по сокращению числа убыточных организаций.

Важную роль в развитии района играют предприятия и организации строительного, топливно-энергетического комплексов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйств, транспорта и связи. Об этом и говорилось в докладе заместителя председателя райисполкома С.С. Жидецкого. Выделю из доклада один из главных моментов: Пинскому району на 2019 год было доведено задание по вводу в эксплуатацию 27 тысяч квадратных метров жилья. Фактически введено 28,7 тысячи квадратных метров, или 106,3 процента от доведенного задания. За период 2016-2019 годов построены и введены в эксплуатацию жилые дома для семей, воспитывающих детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, в агрогородках Плещицы и Парохонск, многоквартирные жилые дома в деревнях Пинковичи и Высокое, агрогородке Оснежицы. Построен спортивный зал в КУП ДРОЦ «Свитанак» и проведена реконструкция существующей котельной. В 2019 году введен в эксплуатацию 60-квартирный жилой дом в Высоком.

Пинским районным ЖКХ за четыре года капитально отремонтированы и модернизированы 15 жилых домов в населенных пунктах района. В 2019 году произведен капитальный ремонт пяти жилых домов, проводилась замена тепловых сетей. Построено четыре станции обезжелезивания.

Дорожными организациями ДЭУ-26 и ДРСУ-104 на постоянной основе проводится работа по поддержанию и улучшению технического состояния дорожной сети района.



Проводятся мероприятия по газификации населенных пунктов. С начала этой акции (2001 год) газифицировано 44 сельских населенных пункта. В 2019 году газифицирована деревня Ботово и начато строительство газопровода в деревне Камень.

Пинскими сельскими районными электросетями за 2016-2019 годы капитально отремонтированы воздушные линии электропередачи протяженностью 550 километров, в том числе в 2019 году – 120 километров.

Пинским зональным узлом электрической связи проложен волоконно-оптический кабель на участке д. Пучины – д. Липники и д. Галево – д. Заполье, размещены узлы передачи данных. Это позволит в дальнейшем жителям воспользоваться услугами широкополосного доступа в сеть интернет и интерактивным телевидением, заменить телефонные номера электронной АТС на номера IMS-платформы.

В 2020 году будет продолжена работа по развитию традиционных и внедрению новых услуг почтовой связи.

Спрос пассажиров на автомобильные перевозки в пригородном сообщении в полной мере удовлетворяется силами ОАО «Пинский автобусный парк».

Развитие социальной сферы – тема доклада заместителя председателя райисполкома Д.Г. Полховского, который проанализировал положение дел и в образовании, и в здравоохранении, и в культуре. Во всех этих сферах сохраняется тенденция развития и совершенствования. Отдельная тема – занятость населения, где успешно реализуется государственная политика создания новых рабочих мест, обеспечения работой каждого трудоспособного человека.

Физическая культура и спорт, туристические услуги, работа отдела внутренних дел, проблемы молодежи – обо всем этом в докладе Д.Г. Полховского было сказано со знанием дела, доходчиво и убедительно.

Итоги работы собрания подвел председатель районного исполнительного комитета И.М. Бри-

левич. Он подчеркнул, что прошлый год стал успешным для Пинского района. Неплохие результаты получены и по итогам четырех лет пятилетки.

В 2019 году по многим позициям обеспечены более высокие показатели, чем в среднем по Брестской области. По общему количеству успешно выполненных параметров прогноза эффективнее Пинского района не сработал ни один регион. Лучшими в области стали Пинский районный отдел внутренних дел, Пинковичская средняя школа, районным ЖКХ выполнены все контрольные цифры государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда», и этот перечень можно продолжать.

На начало 2020 года район вышел на первое место в республике по поголовью крупного рогатого скота, производя и продавая больше всех в нашей стране говядины. Самые высокие в Беларуси привесы свиней также в нашем районе. По продуктивности дойного стада мы стали двадцать восьмыми из ста восемнадцати районов, в 2018 году мы были тридцать пятыми, а за год до этого – сорок шестыми. По валовому производству молока сохранили свои позиции – по-прежнему вторые в области и четвертые в республике.

Цитирую И.М. Брилевича:

– Всем руководителям предприятий и организаций реального сектора экономики и социальной сферы я говорю «спасибо» за эти результаты. В очередной раз вы доказали, что активу района по плечу решение задач любой сложности. И это я считаю самым главным. Крайне важно руководителю самому верить в собственные силы для того, чтобы сплотить единой целью свой коллектив и вести его к новым успехам и свершениям. Благодарю также специалистов и рядовых тружеников предприятий, депутатский корпус, педагогов и медиков, работников культуры и социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и отдела по предупреждению чрезвычайных ситуаций, прокуратуры и государственного контроля, военнослужащих и работников налоговой инспекции.

Основная цель работы районной власти остается неизменной – это рост реальных доходов наших людей, обеспечение в районе максимально комфортных и привлекательных условий для жизни.

Юрий СКОРОХОД

Фото Людмилы Ребковец