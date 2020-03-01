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Погиб первый советский чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

01.03.2020 07:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый советский чемпион мира по велоспорту на шоссе Андрей Ведерников погиб в результате несчастного случая в Ижевске. Экс-спортсмену было 60 лет, сообщает пресс-служба Федерации велосипедного спорта России.

По сообщениям «Интерфакса» со ссылкой на руководителя Федерации велосипедного спорта Удмуртии Вячеслава Харина, Ведерников погиб из-за того, что зацепился за падающее дерево.

Андрей Ведерников родился 1 октября 1959 в Ижевске.

В 13 лет начал заниматься велоспортом, спустя несколько лет стал заслуженным мастером спорта по шоссейному велоспорту. Выступал за армейский клуб Куйбышева.

В 1981 году стал первым советским чемпионом мира по велоспорту на шоссе, победив в групповой гонке.

Кроме того, выигрывал международные велогонки – Vuelta Mexico Telmex («Вуэльта Мексико Тельмекс») в Мексике 1980 году, а также «Тур Словакии».

Международный союз велосипедистов в 1981 г. назвал Андрея Ведерникова одним из лучших гонщиков-любителей мира
 
 
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Первый советский чемпион мира по велоспорту на шоссе Андрей Ведерников погиб в результате несчастного случая в Ижевске. Экс-спортсмену было 60 лет, сообщает...
 
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