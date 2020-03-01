Погиб первый советский чемпион мира по велоспорту Андрей Ведерников

«Интерфакса» со ссылкой на руководителя Федерации велосипедного спорта Удмуртии Вячеслава Харина, Ведерников погиб из-за того, что зацепился за падающее дерево. По сообщениямсо ссылкой на руководителя Федерации велосипедного спорта Удмуртии Вячеслава Харина, Ведерников погиб из-за того, что зацепился за падающее дерево.





Андрей Ведерников родился 1 октября 1959 в Ижевске.





В 13 лет начал заниматься велоспортом, спустя несколько лет стал заслуженным мастером спорта по шоссейному велоспорту. Выступал за армейский клуб Куйбышева.





В 1981 году стал первым советским чемпионом мира по велоспорту на шоссе, победив в групповой гонке.





Кроме того, выигрывал международные велогонки – Vuelta Mexico Telmex («Вуэльта Мексико Тельмекс») в Мексике 1980 году, а также «Тур Словакии».





Международный союз велосипедистов в 1981 г. назвал Андрея Ведерникова одним из лучших гонщиков-любителей мира