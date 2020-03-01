Бывший спортивный директор «Динамо» подвел итог сезона для «зубров»

А победы нужны и важны в любое время и при любых обстоятельствах... Есть у нас ребята, с которыми нужно работать и можно строить команду. И молодые, и опытные. Говорил об этом всегда. Другое дело,кто и как это будет претворять в жизнь...





Убежден, что лучше Крэйга сработали бы многие белорусские тренеры. Или зарубежные, ставшие для нас уже давно своими. Назову только тех, кто не практикует сейчас в КХЛ. Например, Занковец, Пушков, Захаров, Файков, Сидоренко, А.Л. Гусов...



