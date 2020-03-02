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Красавица Хижинкова покинула пост пресс-секретаря брестского "Динамо"
Источник материала: Партизан
Ольга Хижинкова покидает пост пресс-секретаря "Динамо-Брест" после трех с половиной лет работы в клубе.
Об этом сообщает Твиттер команды.
За взаимодействие со СМИ будет отвечать генеральный секретарь клуба Владимир Мачульский.
Напомним, что Ольга Хижинкова в 2008 году стала обладательницей титула "Мисс Беларусь".
Фото ПРЕССБОЛ
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Ольга Хижинкова покидает пост пресс-секретаря "Динамо-Брест" после трех с половиной лет работы в клубе.
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