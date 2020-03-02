ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте возле набережной построят многоквартирный дом с рестораном

02.03.2020 11:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вместо трех домов № 90, 92, 94 на улице Карла Маркса построят многоквартирный дом с рестораном, сообщает «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

Новый дом будет расположен возле городской набережной. Участок через аукцион приобрело ООО «Продом».

Согласно проекту, вместо старых домов здесь построят многоквартирный жилой дом с подземным паркингом, а также объектами питания и бытового назначения на первом этаже.

В пятно застройки попадают три частных дома на несколько семей. Жильцов двух из них отселили после пожара, который произошел несколько лет назад. В третьем до сих пор живут несколько семей. По условиям продажи участка, строительная компания предоставит им новое жилье или выплатит компенсацию.

Реализация проекта начнется весной этого года.

Читайте также

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реализация проекта начнется весной этого года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Судья Минского райсуда сам оказался на скамье подсудимых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика