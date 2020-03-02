В Бресте возле набережной построят многоквартирный дом с рестораном

Источник материала: Tut.by

Вместо трех домов № 90, 92, 94 на улице Карла Маркса построят многоквартирный дом с рестораном, сообщает «Вечерний Брест» .



Фото: Вечерний Брест

Новый дом будет расположен возле городской набережной. Участок через аукцион приобрело ООО «Продом».

Согласно проекту, вместо старых домов здесь построят многоквартирный жилой дом с подземным паркингом, а также объектами питания и бытового назначения на первом этаже.

В пятно застройки попадают три частных дома на несколько семей. Жильцов двух из них отселили после пожара, который произошел несколько лет назад. В третьем до сих пор живут несколько семей. По условиям продажи участка, строительная компания предоставит им новое жилье или выплатит компенсацию.

Реализация проекта начнется весной этого года.