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В Бресте возле набережной построят многоквартирный дом с рестораном
Источник материала: Tut.by
Вместо трех домов № 90, 92, 94 на улице Карла Маркса построят многоквартирный дом с рестораном, сообщает
Новый дом будет расположен возле городской набережной. Участок через аукцион приобрело ООО «Продом».
Согласно проекту, вместо старых домов здесь построят многоквартирный жилой дом с подземным паркингом, а также объектами питания и бытового назначения на первом этаже.
В пятно застройки попадают три частных дома на несколько семей. Жильцов двух из них отселили после пожара, который произошел несколько лет назад. В третьем до сих пор живут несколько семей. По условиям продажи участка, строительная компания предоставит им новое жилье или выплатит компенсацию.
Реализация проекта начнется весной этого года.
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Реализация проекта начнется весной этого года.
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