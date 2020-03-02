ИТ-компания из Америки «продинамила» Россию и запускается в Минске

Источник материала: KYKY

Международная компания Sensor Tower с головным офисом в Сан-Франциско откроет отделение в Минске. Эту информацию порталу dev.by подтвердил сооснователь компании Оливер Йех.

Для справки. Sensor Tower – платформа аналитики, оптимизации, продвижения мобильных приложений для AppStore и Google Play, а также мониторинга эффективности рекламных кампаний. Ее основали в 2013 году Оливер Йех и украинец Алексей Малафеев. Компания принципиально не берет инвестиции: она финансируется только за счет выручки от клиентов. В офисах в четырех странах – США, Англии, Китае и Южной Корее – работает около сотни человек. Офис в Беларуси станет пятым.

В беседе с dev.by Йех рассказал, что Минск выбрали потому, что это «то самое место, где хотелось бы расширить свое присутствие». С его слов, в Беларуси подходящая бизнес-культура и в целом культура по стране. «Кроме того, здесь большое число игроков в сфере мобильной разработки – Flo, Gismart, Appodeal, Wargaming и другие – мы видим большие возможности для наших компаний-партнеров», – добавил аналитик. В России, к примеру, запускаться не рискнули – там «нестабильная ситуация».

Sensor Tower не только комплектует офисы, но и нанимает отдельных сотрудников для дистанционной работы по всему миру. Кроме прочих стран, отдельные инженеры работают на стартап из Чехии, Испании, Бразилии, России. В Беларуси все также началось с сотрудничества с отдельными разработчиками. Сейчас беларуских кадров трое, в ближайшие год-полтора, по ожиданиям Оливера Йеха, их число вырастет до 10-15.

О зарплате сооснователь Sensor Tower сказал лишь, что она измеряется пятизначными цифрами в год. Среди «плюшек», обозначенных в вакансиях, ежедневные обеды и ужины, страховка, массаж в офисе и особый отпуск – unlimited paid time off.