ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ИТ-компания из Америки «продинамила» Россию и запускается в Минске

02.03.2020 11:37 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Международная компания Sensor Tower с головным офисом в Сан-Франциско откроет отделение в Минске. Эту информацию порталу dev.by подтвердил сооснователь компании Оливер Йех.

Для справки. Sensor Tower – платформа аналитики, оптимизации, продвижения мобильных приложений для AppStore и Google Play, а также мониторинга эффективности рекламных кампаний. Ее основали в 2013 году Оливер Йех и украинец Алексей Малафеев. Компания принципиально не берет инвестиции: она финансируется только за счет выручки от клиентов. В офисах в четырех странах – США, Англии, Китае и Южной Корее – работает около сотни человек. Офис в Беларуси станет пятым. 

В беседе с dev.by Йех рассказал, что Минск выбрали потому, что это «то самое место, где хотелось бы расширить свое присутствие». С его слов, в Беларуси подходящая бизнес-культура и в целом культура по стране. «Кроме того, здесь большое число игроков в сфере мобильной разработки – Flo, Gismart, Appodeal, Wargaming и другие – мы видим большие возможности для наших компаний-партнеров», – добавил аналитик. В России, к примеру, запускаться не рискнули – там «нестабильная ситуация».

Sensor Tower не только комплектует офисы, но и нанимает отдельных сотрудников для дистанционной работы по всему миру. Кроме прочих стран, отдельные инженеры работают на стартап из Чехии, Испании, Бразилии, России. В Беларуси все также началось с сотрудничества с отдельными разработчиками. Сейчас беларуских кадров трое, в ближайшие год-полтора, по ожиданиям Оливера Йеха, их число вырастет до 10-15.

О зарплате сооснователь Sensor Tower сказал лишь, что она измеряется пятизначными цифрами в год. Среди «плюшек», обозначенных в вакансиях, ежедневные обеды и ужины, страховка, массаж в офисе и особый отпуск – unlimited paid time off.

Читайте по теме: «Даже соседи слышали, как сильно он хотел подчиняться». Типология секса с беларуским айтишником

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная компания Sensor Tower с головным офисом в Сан-Франциско откроет отделение в Минске. Эту информацию порталу dev.by подтвердил сооснователь компании Оливер...
 
Новости дня
Новости разные
 
Невольник чести. История брака Александра Пушкина и Натальи Гончаровой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика