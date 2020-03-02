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«Больше натуральности». Как составить идеальный букет на праздник
Источник материала: СТВ
Каким должен быть идеальный букет на праздник, рассказали в программе
Например, на День Рождения любят дарить розы, на 8 марта – тюльпаны, на рождение детей – что-то еще. Влияют ли поводы на букеты?
Анастасия Иваш, флорист:
Какие цвета этой весной в тренде?
Анастасия Иваш:
Какой идеальный букет с точки зрения флориста?
Анастасия Иваш:
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Каким должен быть идеальный букет на праздник, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Например, на День Рождения любят дарить розы, на 8 марта –...
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