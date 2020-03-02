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«Больше натуральности». Как составить идеальный букет на праздник

02.03.2020 12:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Каким должен быть идеальный букет на праздник, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Например, на День Рождения любят дарить розы, на 8 марта – тюльпаны, на рождение детей – что-то еще. Влияют ли поводы на букеты? 

Анастасия Иваш, флорист:
Когда рождается мальчик дарят голубые цветочки, девочка розовенькие. Розовые цветы символ нежности, красные страсти. Цвета влияют на восприятие букета.

«Больше натуральности». Как составить идеальный букет на праздник

Какие цвета этой весной в тренде?

Анастасия Иваш:
Могу сказать, тренд натуральность. Глобальная флористика идет к натуральности, меньше декоратива, больше натуральности. Хотя есть такой тренд крашеные цветы. Сейчас флористы во всем мире покупают цветы, которым добавляют в воду немного красителя и цветы окрашиваются во всевозможные интересные цвета, начиная от синего. 

«Больше натуральности». Как составить идеальный букет на праздник

Какой идеальный букет с точки зрения флориста?

Анастасия Иваш:
Для меня это букет воздушный, транспарентный.

«Больше натуральности». Как составить идеальный букет на праздник

Люди в материале: Анастасия Иваш

 
 
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Каким должен быть идеальный букет на праздник, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Например, на День Рождения любят дарить розы, на 8 марта –...
 
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