ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четыре случая выжигания сухой растительности зарегистрировано с начала года в Ганцевичском районе

02.03.2020 14:51 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

С приходом весны граждане наводят порядок на своих приусадебных участках. После зимы, как правило, образуется много мусора, который необходимо утилизировать. Самый быстрый и дешевый способ избавится от горючего мусора — это утилизация путем сжигания.

Четыре случая выжигания сухой растительности зарегистрировано с начала года в Ганцевичском районе
Фото носит иллюстративный характер

Согласно правилам пожарной безопасности Республики Беларусь, на территории базы отдыха, дачного кооператива, садоводческого товарищества, приусадебной территории жилого дома допускается контролируемое разведение костров, размещение специальных приспособлений для размещения горящего угля (мангала, барбекю, гриля и аналогичных) (далее — специальные приспособления для приготовления пищи) при условии:

  1. принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки (окапывание кострища, обкладка камнями, кирпичами);
  2. 2 постоянного контроля за процессом горения и обеспечения места для сжигания средствами тушения (огнетушитель, емкость с водой, лопата и т. п.). После окончания горящие материалы должны быть потушены до полного прекращения тления;
  3. 3 размещения костров на расстоянии не менее: 10 м от зданий (сооружений), 20 м от лесных массивов, 30 м от скирд сена и соломы;
  4. 4 размещения специальных приспособлений для приготовления пищи на расстоянии не менее 4 м от зданий (сооружений).

За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст.23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — КоАП), санкцией которой предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 базовых величин.

Выжигание сухой растительности, в том числе травы, категорически запрещается. Мера взыскания за данное правонарушение предусмотрена ст.15.57 КоАП в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.

Но в связи с аномально теплой зимой 2019-2020 года наведение порядка на земле началось гораздо раньше. Так в феврале 2020 года зарегистрировано 4 загорания в экосистемах района, в сравнении с 2019 годом первые загорания регистрировались 24 марта. В 2019 году по причине выжигания сухой растительности было уничтожено огнем 2 жилых дома и 6 надворных построек, в 2020 году загораний строений по данной причине пока не регистрировалось.

Инспекция надзора и профилактики Ганцевичского РОЧС призывает граждан к соблюдению мер пожарной безопасности при разведении костров.

Ганцевичский РОЧС.

(Visited 11 times, 11 visits today)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С приходом весны граждане наводят порядок на своих приусадебных участках. После зимы, как правило, образуется много мусора, который необходимо утилизировать.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Зимний партизан": белорусские десантники тренируются под Витебском с британскими морпехами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
02.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика