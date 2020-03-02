Граждане идут на различные уловки, уклоняясь от прохождения технического осмотра ТС

Источник материала: Газета Авангард





Чтобы сэкономить деньги, граждане идут на различные уловки. Так уклоняясь от прохождения технического осмотра транспортного средства на станции УП «Белтехосмотр», через третьих лиц они пытаются получить заведомо поддельный штамп о его допуске к участию в дорожном движении не подозревая того, что сами становятся участниками преступления.

Заместитель начальника РОВД Андрей Сергеевич Шейман напоминает, что подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях использования такого документа самим исполнителем или другим лицом, либо сбыт такого документа, либо изготовление поддельных штампов, печатей, бланков в тех же целях, либо их сбыт, либо использование заведомо подложного документа наказываются общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет.

Те же действия, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением свободы на срок до 3 лет.

По информации ОВД Буда-Кошелевского райисполкома