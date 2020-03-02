Азаренко возвращается на корт после полугодичного перерыва в выступлениях

Первой соперницей экс-первой ракетки мира станет словенка Тамара Зиданшек (74). Матч состоится сегодня, 2 марта.





Отметим, что Азаренко возвращается к выступлениям спустя полугодичного перерыва. Последний турнир, на котором выступала белоруска, был открытый чемпионат США по теннису в начале сентября 2019 года. Тогда Азаренко уступила в первом круге одиночного разряда соотечественнице Арине Соболенко, а также дошла до финала парного разряда с австралийкой Эшли Барти.





Перерыв в выступлениях был связан с продолжающимися судебными разбирательствами в вопросе опеки над сыном. При этом Азаренко пока не объявила, что разбирательства окончательно остались в прошлом.







