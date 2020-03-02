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Азаренко возвращается на корт после полугодичного перерыва в выступлениях
Источник материала: Партизан
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (51-е место в рейтинге WTA) возвращается к выступлениям в туре. Ее первым турниром в нынешнем сезоне станут соревнования в мексиканском Монтеррее с призовым фондом около $250 тыс.
Первой соперницей экс-первой ракетки мира станет словенка Тамара Зиданшек (74). Матч состоится сегодня, 2 марта.
Отметим, что Азаренко возвращается к выступлениям спустя полугодичного перерыва. Последний турнир, на котором выступала белоруска, был открытый чемпионат США по теннису в начале сентября 2019 года. Тогда Азаренко уступила в первом круге одиночного разряда соотечественнице Арине Соболенко, а также дошла до финала парного разряда с австралийкой Эшли Барти.
Перерыв в выступлениях был связан с продолжающимися судебными разбирательствами в вопросе опеки над сыном. При этом Азаренко пока не объявила, что разбирательства окончательно остались в прошлом.
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (51-е место в рейтинге WTA) возвращается к выступлениям в туре. Ее первым турниром в нынешнем сезоне станут соревнования в...
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