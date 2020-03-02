По итогам 2019 года предприятиями и организациями района обеспечена положительная динамика ключевых показателей социально-экономического развития района. Об этом было доложено на очередном заседании Смолевичского райисполкома, на котором рассмотрен вопрос вопрос “О социально-экономическом развитии и исполнении бюджета Смолевичского района за 2019 год”.

Как отметил заместитель председателя Смолевичского райисполкома Андрей Михайлович Саскевич, районом обеспечено выполнение установленного задания по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Темп роста экспорта товаров составил 104,5 процента к уровню 2018 года при задании 108 процентов. Также предприятиями-экспортерами в 2019 году обеспечена положительная динамика экспорта услуг. Темп роста по итогам года составил 104 процента при установленном задании 104,8 процента.

Не в полной мере районом обеспечено выполнение установленного задания по созданию рабочих мест на новых предприятиях и производствах. За 2019 год на новые рабочие места в районе трудоустроено 425 человек при задании 450 человек.

За 12 месяцев объем строительно-монтажных работ, выполненных на территории района, составил 265,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2018 года выше на 19,1 процента.

Предприятиями агропромышленного комплекса района обеспечено увеличение объемов производства валовой продукции сельского хозяйства.

В сфере розничной торговли районом обеспечена положительная динамика розничного товарооборота на уровне 102,6 процента при задании 106 процентов.

В сфере жилищного строительства районом обеспечено увеличение объемов ввода жилья на 3,1 процента к уровню 2018 года.

Промышленные предприятия района в 2019 году сохранили тенденцию последних лет по обеспечению прироста объемов промышленного производства. Также в сфере промышленного производства в 2019 году обеспечен рост объемов производства импортозамещающей и инновационной продукции.

Динамичное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, активная инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность субъектов хозяйствования на территории района обеспечили достижение ключевой цели социально-экономического развития – рост денежных доходов населения и улучшение условий жизнедеятельности.

В своем решении Смолевичский районный исполнительный комитет отметил эффективну работу руководителей ряда предприятий. Некоторым было указано на недостаточную работу. Ряд поручений поступило в адрес рукововдителей всех форм собственности.

Подготовила М.МЕРКУЛЬ.