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Из-за коронавируса этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Биатлонный Кубок мира возвращается после двухнедельного перерыва. 7-й этап примет чешский город Нове-Место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В программе соревнований шесть гонок, но все они пройдут без зрителей на трибунах. Такое решение в связи с распространением коронавируса приняли чешские власти. Ожидалось, что соревнования посетят порядка 100 тысяч человек.
Беларусь в Чехии представят Ирина Кривко, сестры Кручинкины, Анна Сола, Роман Елетнов, Антон Смольский, Сергей Бочарников и Никита Лобастов. Первая гонка – спринт у женщин – состоится уже в четверг, 5 марта.
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Новости Беларуси. Биатлонный Кубок мира возвращается после двухнедельного перерыва. 7-й этап примет чешский город Нове-Место, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
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