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Gismart вошла в топ-10 быстрорастущих компаний Европы по версии Financial Times

03.03.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Согласно ежегодному рейтингу Financial Times FT1000, разработчик и издатель мобильных игр Gismart был назван самой быстрорастущей компанией в игровой индустрии. Показав рост выручки почти на 9000%, компания заняла 6-е место в общем списке самых быстрорастущих бизнесов Европы. Об этом сообщает пресс-служба компании.


Фото: пресс-служба Gismart

FT 1000 — это проект делового издания Financial Times, который ежегодно составляет список тысячи наиболее инновационных и быстроразвивающихся бизнесов Европы. В рейтинг вошли компании, достигшие самого высокого совокупного годового роста выручки за последние три года.

Всего за три года выручка Gismart увеличилась на 8,788% и достигла 70 миллионов долларов в 2018-ом году. Компания продемонстрировала стремительный рост не только в экономических показателях, но и в портфолио продуктов. Сегодня основные направления деятельности Gismart — это создание гиперказуальных и казуальных игр, паблишинг сторонних мобильных игровых продуктов, а также разработка развлекательных музыкальных приложений. Штат резидента ПВТ насчитывает 300 сотрудников в офисах Беларуси, Великобритании, Китая и Украины.

«Мы собрали сильную команду, и во многом именно это позволило нам расти быстрыми темпами на протяжении нескольких лет. В минском офисе базируется наша основная команда, которая занимается непосредственно разработкой и развитием продуктов. Нам приятно, что компания с белорусскими корнями заняла одну из лидирующих позиций в международном рейтинге. В 2020 году мы продолжим активно расширять портфолио наших продуктов», — прокомментировал Дмитрий Липницкий, сооснователь и CEO Gismart.

В портфолио Gismart уже более 20 мобильных игр, общее количество скачиваний превысило 500 миллионов.

Также в портфолио Gismart есть и развлекательные мобильные приложения, в том числе музыкальные. В рамках разработки последних компания тесно сотрудничает с музыкальным бизнесом и заключила сделки c крупнейшими мировыми лейблами — Universal Music Publishing Group (UMPG), Sony / ATV и Warner Chappell.

Gismart сотрудничает с артистами и напрямую. Партнерская программа для музыкантов и исполнителей включает в себя возможность коллабораций с музыкантами в существующих продуктах компании, а также выпуск новых приложений и игр совместно с артистами.

 
 
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FT 1000 - это проект делового издания Financial Times, который ежегодно составляет список тысячи наиболее инновационных и быстроразвивающихся бизнесов Европы.
 
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