Обнаружено, почему важно соблюдать режим сна

Источник материала: Tut.by

Отсутствие режима сна плохо сказывается на здоровье. Исследование Гарвардской медицинской школы показало, что регулярные перемены во времени засыпания и подъема на 90 минут значительно увеличивают риск болезней сердца, пишет CNN .



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Режим сна ученые определили как привычку ложиться в кровать и просыпаться примерно в одно и то же время — с разницей плюс-минус полчаса — в течение недели. «По сравнению с людьми, которые придерживались режима сна, у тех, кто совсем его не соблюдал, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличился более чем в два раза за пять лет наблюдений», — пояснил автор исследования Тяньи Хуан, доцент медицины в Гарвардской медицинской школе.

Связь оставалась сильной даже после коррекции результатов по холестерину, артериальному давлению и другим известным факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также таких проблем сна, как бессонница или апноэ. По мнению авторов работы, это говорит о том, что регулярное и сильное нарушение режима сна может быть «новым и независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний».

В исследовании участвовали более двух тысяч человек в возрасте от 45 до 84 лет без сердечно-сосудистых заболеваний. Около четверти из них не соблюдали режим сна — хотя многие были уже на пенсии.

Хорошая новость в том, что выработать режим сна возможно. Для этого медики рекомендуют уделять больше внимания физической активности днем: по данным Национального фонда сна США, всего 10 минут аэробных упражнений в день (например, езды на велосипеде) могут «значительно улучшить качество ночного сна». Проветривайте спальню перед сном и не смотрите телевизор поздно вечером. Также может помочь привычка выполнять какое-то успокаивающее действие перед отходом ко сну: читать, принимать теплую ванну, заниматься растяжкой или медитировать.