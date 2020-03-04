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Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.

04.03.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


23 февраля 2020 23:58 5826

Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

Ко Дню защитников отечества профком «Белхимпрофсоюз» ОАО «Беларуськалий» традиционно проводит забег «Пуд соли». Состязания проходят в пятый раз и уже стали популярными среди солигорчан. В забеге принимают участие работники градообразующего предприятия, приглашаются все желающие проявить молодецкую силушку и выносливость.

Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.

В этом году на старт вышли около семидесяти человек. В забеге принимали участие мужчины и женщины. Для прекрасных дам была поблажка – они поднимались на семнадцатый этаж без утяжеления (мешка с солью в 16 кг).

Победителей определяли в нескольких возрастных категориях. Быстрее всех среди женщин на финишную прямую, точнее, на площадку 17-го этажа, добрались Ольга Барун, Елена Расолько и Ольга Бильдюкевич.

Среди мужчин самыми быстрыми, ловкими и выносливыми оказались Артем Руткевич, Александр Барановский, Андрей Семашко и Юрий Пушко.

К участникам в начале забега с приветственным словом обратился председатель профкома «Белхимпрофсоюз» ОАО «Беларуськалий» Андрей Рыбак. Он же вручал грамоты и призы победителям.

По традиции все участники забега получили по мешку соли, с которым они поднимались на 17-й этаж.

Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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23 февраля 2020 23:58 5826 Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в...
 
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