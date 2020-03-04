Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.

В этом году на старт вышли около семидесяти человек. В забеге принимали участие мужчины и женщины. Для прекрасных дам была поблажка – они поднимались на семнадцатый этаж без утяжеления (мешка с солью в 16 кг).



Победителей определяли в нескольких возрастных категориях. Быстрее всех среди женщин на финишную прямую, точнее, на площадку 17-го этажа, добрались Ольга Барун, Елена Расолько и Ольга Бильдюкевич.



Среди мужчин самыми быстрыми, ловкими и выносливыми оказались Артем Руткевич, Александр Барановский, Андрей Семашко и Юрий Пушко.



К участникам в начале забега с приветственным словом обратился председатель профкома «Белхимпрофсоюз» ОАО «Беларуськалий» Андрей Рыбак. Он же вручал грамоты и призы победителям.



По традиции все участники забега получили по мешку соли, с которым они поднимались на 17-й этаж.

