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Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
04.03.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
23 февраля 2020 23:58 5826
Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в Солигорске. ФОТОФАКТ.
Ко Дню защитников отечества профком «Белхимпрофсоюз» ОАО «Беларуськалий» традиционно проводит забег «Пуд соли». Состязания проходят в пятый раз и уже стали популярными среди солигорчан. В забеге принимают участие работники градообразующего предприятия, приглашаются все желающие проявить молодецкую силушку и выносливость.
В этом году на старт вышли около семидесяти человек. В забеге принимали участие мужчины и женщины. Для прекрасных дам была поблажка – они поднимались на семнадцатый этаж без утяжеления (мешка с солью в 16 кг).
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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23 февраля 2020 23:58 5826 Порядка 70-ти пудов соли занесли на 17-й этаж в...
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