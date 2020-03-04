Источник материала: Новости Волковыска

Российская компания проведет в Беларуси тестирование новой технологии, которая позволит использовать смартфоны вместо паспорта и водительских прав.

Тестировать новую технологию будет российская компания при участии белорусских специалистов.

В случае успешной реализации технологии, белорусы смогут использовать смартфон вместо бумажных оригиналов при необходимости предъявить документы – паспорт, военный билет либо водительское удостоверение.

Благодаря таким технологиям станет возможным отказаться от бумажных и пластиковых версий документов. Вместо этого можно будет предъявить соответствующий документ прямо с экрана смартфона или планшета.

Проверить документы на подлинность можно будет в любой стране мира без доступа в интернет. Невозможно будет подделать или исказить информацию о документах.

В свою очередь, у контролирующих органов и служб появится технология для считывания и проверки на подлинность таких электронных документов.

Следует отметить, что в настоящее время в Беларуси прорабатывается внедрение и переход на новый формат паспортов, что позволит продвинуться в области безопасной передачи данных и идентификации личности.

Внедрение мобильных документов станет возможным только после создания соответствующей законодательной базы, а также тщательного тестирования технологии и подтверждения ее надежности в процессе активного использования.