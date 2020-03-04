ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легковушка (такси) в Бресте врезалась в заборное ограждение. И вот почему это произошло

04.03.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 08:20 часов.

Легковушка (такси) в Бресте врезалась в заборное ограждение. И вот почему это произошло

По предварительной информации: 30-летний брестчанин управлял автомобилем «Hyundai» и двигался по улице Московской, по боковому проезду, от улицы Пионерской к Кобринскому путепроводу. В районе дома №154, при повороте на улицу Калинина, водитель не справился с управлением и совершил наезд на заборное ограждение. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.

Легковушка (такси) в Бресте врезалась в заборное ограждение. И вот почему это произошло

Проводится проверка.

Легковушка (такси) в Бресте врезалась в заборное ограждение. И вот почему это произошло


Госавтоинспекция области напоминает водителям о том, что за рулем транспортного средства нужно быть сконцентрированными и внимательными. При осуществлении маневров поворотов следует снижать скорость и прогнозировать дорожную обстановку.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Дорожная авария произошла сегодня около 08:20 часов. По предварительной информации: 30-летний брестчанин управлял автомобилем «Hyundai» и двигался по улице...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шесть случаев коронавируса подтверждено в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика