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Легковушка (такси) в Бресте врезалась в заборное ограждение. И вот почему это произошло
04.03.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла сегодня около 08:20 часов.
По предварительной информации: 30-летний брестчанин управлял автомобилем «Hyundai» и двигался по улице Московской, по боковому проезду, от улицы Пионерской к Кобринскому путепроводу. В районе дома №154, при повороте на улицу Калинина, водитель не справился с управлением и совершил наезд на заборное ограждение. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.
Проводится проверка.
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Дорожная авария произошла сегодня около 08:20 часов. По предварительной информации: 30-летний брестчанин управлял автомобилем «Hyundai» и двигался по улице...
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