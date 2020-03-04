Легковушка (такси) в Бресте врезалась в заборное ограждение. И вот почему это произошло

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня около 08:20 часов.





По предварительной информации: 30-летний брестчанин управлял автомобилем «Hyundai» и двигался по улице Московской, по боковому проезду, от улицы Пионерской к Кобринскому путепроводу. В районе дома №154, при повороте на улицу Калинина, водитель не справился с управлением и совершил наезд на заборное ограждение. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения.





Проводится проверка.







Госавтоинспекция области напоминает водителям о том, что за рулем транспортного средства нужно быть сконцентрированными и внимательными. При осуществлении маневров поворотов следует снижать скорость и прогнозировать дорожную обстановку.