Налоговая: О порядке приема наличных денежных средств при продаже товаров на рынках

Источник материала: Новости Дзержинска

Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Дзержинскому району информирует, что в соответствии с подпунктом 1.17 пункта 1 статьи 22 Налогового кодекса Республики Беларусь при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет плательщик обязан обеспечивать прием наличных денежных средств в порядке, определяемом законодательством.

Данный порядок регулируется Положением о порядке использования кассового оборудования, платежных терминалов, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов и приема наличных денежных средств, денежных средств в случае осуществления расчетов в безналичной форме посредством банковских платежных карточек при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, проведении электронных интерактивных игр, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2011 N 924/16 (далее - Положение N 924/16).

Положением N 924/16 определено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении розничной торговли на торговых местах на рынках (за исключением продажи запасных частей к автомобилям) и ярмарках вправе принимать наличные денежные средства при продаже товаров без применения кассового оборудования и (или) платежных терминалов.

При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие прием наличных денежных средств (в том числе авансовых платежей, задатка и денежных средств, принимаемых в качестве залога), при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг без применения кассового оборудования и платежных терминалов в случаях, если стоимость единицы продаваемого непродовольственного товара составляет либо превышает одну базовую величину, оформляют в соответствии с законодательством каждый факт приема наличных денежных средств документом с определенной степенью защиты, информация об изготовлении и реализации бланка которого включена в электронный банк данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции.

В настоящее время таким документом является квитанция о приеме наличных денежных средств при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) без применения кассового оборудования и платежных терминалов (далее - квитанция).

В случаях, если стоимость единицы продаваемого непродовольственного товара составляет менее одной базовой величины, прием наличных денежных средств осуществляется с отражением в приходных кассовых ордерах по окончании рабочего дня (смены), иного периода, определяемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, но не реже чем один раз в семь дней общей суммы выручки за рабочий день (смену), иной период, определяемый юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, но не реже одного раза в семь дней.

Таким образом, в приходных кассовых ордерах по окончании рабочего дня (смены), иного периода, определяемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, но не реже чем один раз в семь дней отражается общая сумма выручки за рабочий день (смену), иной период, независимо от оформления в данный период отдельных фактов приема наличных денежных средств квитанцией.



