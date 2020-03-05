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В МТС стартовали продажи фитнес-браслета Honor Band 5i

05.03.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

В МТС стартовали продажи фитнес-браслета Honor Band 5i

 

В сети салонов и интернет-магазине МТС стартовали продажи фитнес-браслета Honor Band 5i. Новинку можно приобрести как единым платежом, так и в рассрочку.

Honor Band 5i отслеживает пульс, поддерживает 9 спортивных режимов, а также может управлять музыкой на смартфоне.

Также у фитнес-браслета есть защита корпуса от влаги, благодаря которой устройство выдерживает погружение на глубину до 50 метров и может быть использовано во время тренировок в бассейне.

Honor Band 5i оснащен цветным 0,96-дюймовым дисплеем. Гаджет легко подключается к разъёмам USB напрямую для последующей зарядки. Емкого аккумулятора хватает на 7-9 дней автономной работы.

Фитнес-браслет Honor Band 5i можно приобрести в МТС за 69 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 6,27 рублей.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

 

 
 
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В МТС стартовали продажи фитнес-браслета Honor Band 5i
 
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