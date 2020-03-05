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Выбираем схему международных перевозок: по суше, по морю или по воздуху
05.03.2020 10:20 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Руководители компаний, имеющих зарубежных деловых партнеров, регулярно задумываются об оптимизации грузоперевозок. Ведь успешная логистика помогает добиваться высокой конкурентоспособности. Причем значение имеет не только оперативность перевозок, но также специфика грузов, решение вопросов на таможне и конечная цена.
Оптимизация интересует не только бизнесменов. Частные лица и целые страны не меньше нуждаются в надежных перевозчиках. И поскольку существует множество способов решить транспортную задачу, клиенты предпочитают обращаться к крупным игрокам, в распоряжении которых находится максимум возможностей. Например,
Самолетами - быстро
Схема грузооборота объединяет более 1000 аэропортов по всему миру. Тем не менее, на долю авиаперевозок приходится небольшая часть грузов. Связано это с высокими расценками на пересылку.
Окончательная стоимость
Доверяя авиаперевозки компании «Аэростар», клиенты могут воспользоваться рядом выгодных возможностей:
Грузовиками - дешево
Не все грузы можно
Перевозки грузовиками отличаются наибольшей гибкостью и такими преимуществами, как:
ООО «Аэростар» организует автомобильные грузоперевозки всех разновидностей: сборные, комплектные, негабаритные. При необходимости осуществляется доставка опасных и дорогостоящих грузов, а также перевозка в рефрижераторах.
Уже почти 25 лет компания работает в области логистики и считается одним из лидеров на рынке. Услугами «Аэростар» уже воспользовались сотни организаций, которые доставляют свои товары по всему континенту.
Сборные грузы – удобная возможность снизить стоимость доставки. Ею пользуются компании, которые заказывают небольшие партии, но часто. Консолидация помогает снизить издержки и получить продукцию от разных производителей одновременно.
Кораблями: медленно, но всем необходимо
Универсальность – основное достоинство
Перевозить грузы по морю выгодно и по ряду прочих причин:
ООО «Аэростар» предлагает воспользоваться всеми перечисленными преимуществами доставки по морю. Специалисты компании разрабатывают оптимальные мультимодальные морские перевозки с применением разных видов транспорта. Например, на соседний континент груз доставляется морем, из порта вглубь страны – ж/д транспортом, на место получения – грузовиком. Такой подход позволяет организовать перевозку «под ключ» в любую точку на планете.
Поездами - быстро
Маркировка «Сделано в Китае» уже давно считается нормой и не вызывает подозрения. Здешние товары не уступают по качеству своим европейским аналогам, а стоят гораздо дешевле. Причем везти отсюда выгодно абсолютно все - от мелких бытовых предметов до высокоточного оборудования. К тому же, тысячи километров современных железных дорог объединяют Китай с другими государствами. Поэтому большая часть современных предприятий так или иначе сотрудничают с китайскими партнерами.
Организовать поставки из Китая выгодно по следующим причинам:
Несмотря на ситуацию в Китае, связанную с короновирусом, наша компания продолжает принимать заказы на доставку из Китая и делает все возможное, чтобы поддержать бизнес партнеров.
На чем же остановиться?
Самостоятельно определить наиболее подходящий способ перевозки грузов довольно сложно. Поэтому ООО «Аэростар» оказывает консультационную помощь и прокладывает оптимальные маршруты. Кроме этого, заказчик предупреждается о возможных нюансах.
Компании можно доверить не только грузоперевозку, но и решение всех таможенных вопросов. При необходимости специалисты организуют доставку под ключ, исключая всевозможные риски и снижая конечную стоимость доставки.
ООО «Аэростар» предлагает все, что необходимо для обеспечения эффективной логистики:
Многие компании прибегают к консультационной помощи «Аэростар» в области международного экспедирования грузов. Любой груз можно доставить вовремя, если над задачей трудится команда профессионалов!
Контактные номера:
+375 17 286-38-91 (морские перевозки)
+375 17 286-38-92 (сборные грузы)
+375 17 286-38-93 (экспедиция)
+375 17 279-28-75 (авиаперевозки)
+375 17 279-20-56 (таможенный агент)
*на правах рекламы. ООО "Аэростар"
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