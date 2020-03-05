Выбираем схему международных перевозок: по суше, по морю или по воздуху

Руководители компаний, имеющих зарубежных деловых партнеров, регулярно задумываются об оптимизации грузоперевозок. Ведь успешная логистика помогает добиваться высокой конкурентоспособности. Причем значение имеет не только оперативность перевозок, но также специфика грузов, решение вопросов на таможне и конечная цена.

Оптимизация интересует не только бизнесменов. Частные лица и целые страны не меньше нуждаются в надежных перевозчиках. И поскольку существует множество способов решить транспортную задачу, клиенты предпочитают обращаться к крупным игрокам, в распоряжении которых находится максимум возможностей. Например, ООО «Аэростар» предлагает доставить груз в любую точку мира всеми известными видами транспорта.

Самолетами - быстро

Схема грузооборота объединяет более 1000 аэропортов по всему миру. Тем не менее, на долю авиаперевозок приходится небольшая часть грузов. Связано это с высокими расценками на пересылку.

Окончательная стоимость доставки самолетом зависит от вида груза, веса, маршрута перелета, срочности и прочих факторов. К этому следует добавить различные сборы: на заполнение авианакладной, безопасность, топливо, специальный сбор. Однако сумма целиком оправдывает себя. Ведь это единственно возможный способ быстро получить груз в любую точку Земли без климатических, логистических, коммуникационных задержек.

Доверяя авиаперевозки компании «Аэростар», клиенты могут воспользоваться рядом выгодных возможностей:

Специальные тарифы. Агентские соглашения с авиаперевозчиками по всему миру позволяют существенно сократить сроки и стоимость доставки без ущерба для безопасности.

Доставка из рук в руки. Контракты с крупнейшими экспедиционными организациями помогают организовать поставку груза из рук поставщика в руки заказчика.

Таможенное оформление. Специалисты «Аэростар» разбираются во всех тонкостях операций на таможне и помогают решить любые вопросы.

Перевозка опасных грузов. Наличие сертификата ИАТА и соответствующего транспорта позволяет эффективно справиться с самыми сложными задачами в сфере доставки.

Грузовиками - дешево

Не все грузы можно доставить автомобилями в силу географических особенностей. Грузовики не умеют плавать, поэтому территория перевозок ограничивается Евразией. Однако, что касается доставки грузов по территории континента, компания «Аэростар» не знает равных. Логисты составляют маршруты в Западную и Восточную Европу, скандинавские государства, Прибалтику, Кавказ, по России и Средней Азии.

Перевозки грузовиками отличаются наибольшей гибкостью и такими преимуществами, как:

Универсальность. Современные грузовики доставят любой тип груза (опасный, сыпучий, негабаритный).

Доступность. Разветвленная сеть междугородних и региональных дорог позволяет привезти груз в любую точку.

Экономичность. Самый бюджетный тип перевозок, особенно когда речь идет о доставке небольших грузов.

Подконтрольность. Современные системы позволяют проложить оптимальный маршрут и отследить автомобиль на пути следования к своей цели.

Пунктуальность. Всегда минимальные расхождения с заявленными сроками.

ООО «Аэростар» организует автомобильные грузоперевозки всех разновидностей: сборные, комплектные, негабаритные. При необходимости осуществляется доставка опасных и дорогостоящих грузов, а также перевозка в рефрижераторах.

Уже почти 25 лет компания работает в области логистики и считается одним из лидеров на рынке. Услугами «Аэростар» уже воспользовались сотни организаций, которые доставляют свои товары по всему континенту.

Сборные грузы – удобная возможность снизить стоимость доставки. Ею пользуются компании, которые заказывают небольшие партии, но часто. Консолидация помогает снизить издержки и получить продукцию от разных производителей одновременно.

Кораблями: медленно, но всем необходимо

Универсальность – основное достоинство морских перевозок . Товары помещаются в контейнер, который можно перевозить на кораблях, поездах, грузовиках. В него помещается до 26 тонн. Чтобы контейнер мог устанавливаться с одного вида транспорта на другой, он снабжается системой креплений. В итоге сокращается время на погрузочно-разгрузочные работы.

Перевозить грузы по морю выгодно и по ряду прочих причин:

Расширение географии доставок. Транспортировка не ограничивается одним континентом. Контейнеровоз осуществляет перевозки из Африки, Азии (в первую очередь, Китая, Японии и Южной Кореи), Великобритании.

Упрощенная логистика. Контейнеры во всех странах имеют одинаковые размеры, чтобы не возникало проблем с подбором транспорта вне зависимости от государства.

Безопасность. Металлические стенки контейнера надежно защищают груз от механического воздействия. Опечатывается контейнер пломбой отправителя, которая снимается только грузополучателем.

ООО «Аэростар» предлагает воспользоваться всеми перечисленными преимуществами доставки по морю. Специалисты компании разрабатывают оптимальные мультимодальные морские перевозки с применением разных видов транспорта. Например, на соседний континент груз доставляется морем, из порта вглубь страны – ж/д транспортом, на место получения – грузовиком. Такой подход позволяет организовать перевозку «под ключ» в любую точку на планете.

Поездами - быстро

Маркировка «Сделано в Китае» уже давно считается нормой и не вызывает подозрения. Здешние товары не уступают по качеству своим европейским аналогам, а стоят гораздо дешевле. Причем везти отсюда выгодно абсолютно все - от мелких бытовых предметов до высокоточного оборудования. К тому же, тысячи километров современных железных дорог объединяют Китай с другими государствами. Поэтому большая часть современных предприятий так или иначе сотрудничают с китайскими партнерами.

Сборные грузы поездами из Китая – одно из последних и актуальных предложений ООО «Аэростар». Китайское правительство активно инвестирует средства в различные отрасли, поэтому этот способ доставки нельзя назвать самым дорогостоящим в мире. Тем более, белорусские логисты наладили деловые связи на месте, предлагая своим клиентам оптимальные по цене и срокам варианты.

Организовать поставки из Китая выгодно по следующим причинам:

Прямое поступление груза в Минск.

Возможность выбирать (провести отправку в составе сборного груза или полного контейнера).

Минимум времени на погрузку и разгрузку.

До 24 тонн груза помещается в контейнер без дополнительных затрат.

Короткие сроки доставки – до 16 дней.

Несмотря на ситуацию в Китае, связанную с короновирусом, наша компания продолжает принимать заказы на доставку из Китая и делает все возможное, чтобы поддержать бизнес партнеров.

На чем же остановиться?

Самостоятельно определить наиболее подходящий способ перевозки грузов довольно сложно. Поэтому ООО «Аэростар» оказывает консультационную помощь и прокладывает оптимальные маршруты. Кроме этого, заказчик предупреждается о возможных нюансах.

Компании можно доверить не только грузоперевозку, но и решение всех таможенных вопросов. При необходимости специалисты организуют доставку под ключ, исключая всевозможные риски и снижая конечную стоимость доставки.

ООО «Аэростар» предлагает все, что необходимо для обеспечения эффективной логистики:

команду опытных и квалифицированных специалистов;

обширный автопарк;

проверенные партнеры во всех странах мира;

25-летний стаж в области международной логистики.

Многие компании прибегают к консультационной помощи «Аэростар» в области международного экспедирования грузов. Любой груз можно доставить вовремя, если над задачей трудится команда профессионалов!

Контактные номера:

+375 17 286-38-91 (морские перевозки)

+375 17 286-38-92 (сборные грузы)

+375 17 286-38-93 (экспедиция)

+375 17 279-28-75 (авиаперевозки)

+375 17 279-20-56 (таможенный агент)

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