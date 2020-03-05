Мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде отложена

Источник материала: Tut.by

Из-за вспышки коронавируса и просьб фанатов новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» выйдет в прокат не раньше ноября, то есть на семь месяцев позже запланированного срока. Об этом сообщают продюсеры ленты.



Кадр из фильма

Несмотря на то что выход картины в прокат был запланирован на 3 апреля, британские зрители увидят ее только 12 ноября, американские — 25 ноября. О том, когда новинка появится в минском прокате, пока не сообщается.

— Мы все ждали этот фильм более четырех лет. Еще несколько месяцев [ожидания] не повредят его качеству — а только помогут увеличить кассовые сборы прощального появления Дэниэла Крейга (в роли Бонда), — высказываются основатели известных фанатских порталов MI6 Confidential и The James Bond Dossier, которые стали инициаторами переноса даты проката нового фильма о Бонде.

По мнению фанатов «бондианы», «здоровье людей должно цениться больше, чем графики премьерных показов», а перенос премьеры не станет бременем для кинокомпаний и позитивно скажутся на кассовых сборах, пишет BBC.

«Не время умирать» — двадцать пятый по счету фильм о Бонде. В роли агента 007 в пятый и последний раз снялся Дэниел Крейг. Главного злодея сыграл Рами Малек, которого многие знают по роли Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». По сюжету Джеймс Бонд покидает службу в MI6 и наслаждается безмятежной жизнью на Ямайке. Его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ просит помощи в поисках пропавшего ученого. Миссия по его спасению оказывается гораздо более сложной, чем ожидалось, и приводит Бонда к таинственному злодею, завладевшему новыми опасными технологиями

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