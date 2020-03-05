ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде отложена

05.03.2020 10:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Из-за вспышки коронавируса и просьб фанатов новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» выйдет в прокат не раньше ноября, то есть на семь месяцев позже запланированного срока. Об этом сообщают продюсеры ленты.


Кадр из фильма

Несмотря на то что выход картины в прокат был запланирован на 3 апреля, британские зрители увидят ее только 12 ноября, американские — 25 ноября. О том, когда новинка появится в минском прокате, пока не сообщается.

— Мы все ждали этот фильм более четырех лет. Еще несколько месяцев [ожидания] не повредят его качеству — а только помогут увеличить кассовые сборы прощального появления Дэниэла Крейга (в роли Бонда), — высказываются основатели известных фанатских порталов MI6 Confidential и The James Bond Dossier, которые стали инициаторами переноса даты проката нового фильма о Бонде.

По мнению фанатов «бондианы», «здоровье людей должно цениться больше, чем графики премьерных показов», а перенос премьеры не станет бременем для кинокомпаний и позитивно скажутся на кассовых сборах, пишет BBC.

«Не время умирать» — двадцать пятый по счету фильм о Бонде. В роли агента 007 в пятый и последний раз снялся Дэниел Крейг. Главного злодея сыграл Рами Малек, которого многие знают по роли Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». По сюжету Джеймс Бонд покидает службу в MI6 и наслаждается безмятежной жизнью на Ямайке. Его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ просит помощи в поисках пропавшего ученого. Миссия по его спасению оказывается гораздо более сложной, чем ожидалось, и приводит Бонда к таинственному злодею, завладевшему новыми опасными технологиями

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересный концерт

App Store Google Play

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за вспышки коронавируса и просьб фанатов новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» выйдет в прокат не раньше ноября, то есть на семь месяцев позже...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нарада па нафце
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика