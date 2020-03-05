С какой зарплатой банк будет готов дать вам кредит на квартиру

Источник материала: Tut.by

За последний месяц кредиты на недвижимость подешевели. Но не существенно. FINANCE.TUT.BY изучил, как изменились условия кредитов на недвижимость и какой доход нужно продемонстрировать банку, чтобы получить кредит на 65 тысяч рублей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Напомним, что в обзоре рассмотрены кредиты на приобретение и строительство жилья, которые предоставляются на общих условиях. В обзор не были включены льготные кредиты, кредиты с субсидией, а также кредиты, привязанные к определенному застройщику или агентству недвижимости.

На рынок кредитов на жилье вернулся БПС-Сбербанк , приостановивший оформление кредитов 3 января 2020 года. Сегодня взять в долг на покупку или строительство недвижимости можно у 7 банков. Все условия кредитования представлены в таблице.

Банк, кредит Ставка, срок, максимальная сумма, минимальный взнос Обеспечение, график погашения, комиссии Франсабанк, Приобретение недвижимости Плюс 11,3% — первый год, далее — 12,07% (СР+3,32%) по Акции до 30.04.2020; до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20% неустойка, залог и при сумме от 25тыс BYN при сумме кредита более 50% стоимости жилья — поручительство и залог; дифференцированный платеж; 25 р за договор поручительства, 25 р за договор о залоге Франсабанк, Приобретение недвижимости 12,07% (СР+3,32%) (-0,4 п. п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20% неустойка, залог и при сумме от 25тыс BYN при сумме кредита более 50% стоимости жилья — поручительство и залог; аннуитет; 25 р за договор поручительства, 25 р за договор о залоге Белинвестбанк, На строительство и приобретение жилой недвижимости 12,27% (1,258*СКО) (-0,2 п. п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10% поручительство (при необходимости и залог); дифференцированный платеж Банк БелВЭБ, Уласная маемасць 12,32% (СР+3,57%) (-0,15 п. п); до 241 месяца; в пределах платежеспособности; от 20% при сумме до 30 тыс BYN — 2 поручителя и неустойка; при сумме от 30 тыс BYN — 2 поручителя либо залог и неустойка; если сумма кредита более 60% стоимости недвижимости — 2 поручителя, залог и неустойка; дифференцированный платеж; 20 р за договор поручительства Белагропромбанк, Кредит на финансирование недвижимости 12,32% (СР+3,57%) (-0,15 п. п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10% 2 поручителя и залог; дифференцированный платеж; 25 р за договор поручительства, 50 р за договор о залоге Беларусбанк, Кредит на приобретение и строительство жилья 12,32% (СР+3,57%) (-0,15 п. п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10% при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог; дифференцированный платеж; 26 р за договор поручительства, 50 р за договор о залоге Белгазпромбанк, Скоро новоселье (на покупку) 13,99% (СР+5,24%) (-2,01 п. п);

при наличии гарантийного депозита — 12,32% (СР+3,57%) (-0,15 п. п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20% залог и поручительство, обеспеченное беспроцентным гарантийным депозитом в BYN не менее 15,0% от суммы кредита; дифференцированный платеж БПС-Сбербанк, Кредит на покупку и строительство недвижимости «Новоселье со Сбербанком» 19,99% (СР+11,24%); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10−30% в зависимости от обеспечения поручительство от 2 до 5 физических лиц, гарантийный депозит, залог; график погашения на выбор; 30 р за договор поручительства, 30 р за договор о залоге

Банк, кредит Ставка, срок, максимальная сумма, минимальный взнос, обеспечение, график погашения, комиссии Франсабанк, Приобретение недвижимости Плюс 11,3% — первый год, далее — 12,07% (СР+3,32%) по Акции до 30.04.2020; до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%; неустойка, залог и при сумме от 25тыс BYN при сумме кредита более 50% стоимости жилья — поручительство и залог; дифференцированный платеж; 25 р за договор поручительства, 25 р за договор о залоге Франсабанк, Приобретение недвижимости 12,07% (СР+3,32%) (-0,4 п. п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%; неустойка, залог и при сумме от 25тыс BYN при сумме кредита более 50% стоимости жилья — поручительство и залог; аннуитет; 25 р за договор поручительства, 25 р за договор о залоге Белинвестбанк, На строительство и приобретение жилой недвижимости 12,27% (1,258*СКО) (-0,2 п. п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%; поручительство (при необходимости и залог); дифференцированный платеж Банк БелВЭБ, Уласная маемасць 12,32% (СР+3,57%) (-0,15 п. п); до 241 месяца; в пределах платежеспособности; от 20%; при сумме до 30 тыс BYN — 2 поручителя и неустойка; при сумме от 30 тыс BYN — 2 поручителя либо залог и неустойка; если сумма кредита более 60% стоимости недвижимости — 2 поручителя, залог и неустойка; дифференцированный платеж; 20 р за договор поручительства Белагропромбанк, Кредит на финансирование недвижимости 12,32% (СР+3,57%) (-0,15 п. п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%; 2 поручителя и залог; дифференцированный платеж; 25 р за договор поручительства, 50 р за договор о залоге Беларусбанк, Кредит на приобретение и строительство жилья 12,32% (СР+3,57%) (-0,15 п. п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10%; при сумме до 100 тыс BYN — поручительство или залог; при сумме от 100 тыс BYN — поручительство и залог; дифференцированный платеж; 26 р за договор поручительства, 50 р за договор о залоге Белгазпромбанк, Скоро новоселье (на покупку) 13,99% (СР+5,24%) (-2,01 п. п);

при наличии гарантийного депозита — 12,32% (СР+3,57%) (-0,15 п. п); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 20%; залог и поручительство, обеспеченное беспроцентным гарантийным депозитом в BYN не менее 15,0% от суммы кредита; дифференцированный платеж БПС-Сбербанк, Кредит на покупку и строительство недвижимости «Новоселье со Сбербанком» 19,99% (СР+11,24%); до 20 лет; в пределах платежеспособности; от 10−30% в зависимости от обеспечения; поручительство от 2 до 5 физических лиц, гарантийный депозит, залог; график погашения на выбор; 30 р за договор поручительства, 30 р за договор о залоге

Банки расположены в порядке увеличения процентной ставки на общих условиях

Об условиях кредитов на недвижимость

C январского обзора ставки по кредитам на жилье снизились на 0,15−2,01% и сегодня находятся в диапазоне 12,07−19,99%;

Самый дешевый кредит — новое предложение от Франсабанка . В первый год ставка будет равна 11,3%, далее 12,07%. Акция продлится до 30 апреля 2020 года;

Самый дорогой кредит — у вернувшегося БПС-Сбербанка . Ставка по кредиту достигает 19,99%;

Максимально доступная сумма определяется исходя из платёжеспособности кредитополучателя и обеспечения кредита. При этом доля собственных средств должна быть не менее 10−30% в зависимости от банка;

Поручительство нескольких физических лиц и залог — стандартное обеспечение кредитов на жильё. Обязательный гарантийный депозит — редкое условие. Но, чтобы оформить кредит в Белгазпромбанке под 12,32% вместо 13,99% беспроцентный гарантийный депозит должен составить 15% от суммы кредита;

Кредит Белинвестбанка и Белгазпромбанка не предусматривает дополнительных комиссий. В других банках оформление договоров поручительства и залога обойдутся в 20−30р;

График погашения кредита в Франсабанке и БПС-Сбербанка можно выбрать: оба банка предлагают как аннуитетный, так и дифференцированный график. В остальных банках график погашения — дифференцированный. При этом графике самый большой платёж будет в первый месяц, а самый маленький — в последний.

Какой должна быть зарплата

Мы попросили сотрудников банка рассчитать минимальный доход, при котором банк готов одолжить 65 тысяч на 20 лет. Расчеты сделаны для одного человека 27−30 лет, который не является ИП, не имеет других кредитов и детей.

Результаты представлены в таблице:

Банки Первый платеж (переплата), BYN Минимальный доход Франсабанк (акция) 892,95 (78 301) 1500 Белинвестбанк 946,35 (80 095) 1450 Банк БелВЭБ 949,10 (80 421) 2400 Беларусбанк 949,10 (80 421) 1375 Белагропромбанк 949,10 (80 421) 6300 Белгазпромбанк (без депозита) 1041,04 (91 322) 850 Франсабанк 718,88 (107 602) 1200 БПС-Сбербанк 1371,37 (130 489) 2100

Банки Первый платеж (переплата), BYN Минимальный доход, BYN Франсабанк (акция) 892,95 (78 301) 1500 Белинвестбанк 946,35 (80 095) 1450 Банк БелВЭБ 949,10 (80 421) 2400 Беларусбанк 949,10 (80 421) 1375 Белагропромбанк 949,10 (80 421) 6300 Белгазпромбанк (без депозита) 1041,04 (91 322) 850 Франсабанк 718,88 (107 602) 1200 БПС-Сбербанк 1371,37 (130 489) 2100

Как заметно из таблицы, минимальный доход для получения кредита во многом зависит от банка и отличается в несколько раз. В Белгазпромбанке достаточно 850 рублей постоянного дохода, а чтобы прокредитоваться в Белагропромбанке зарабатывать нужно не менее 6300 рублей.