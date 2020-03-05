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Пройдут официальные «прямые телефонные линии»

05.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В субботу, 7 марта, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Несвижского районного исполнительного комитета Виктором Владимировичем ХУДНИЦКИМ.

 

7 марта, с 9.00 до 12.00, «прямую телефонную линию» по тел. 8-017-500-41-60 проведет первый заместитель председателя Минского облисполкома Игорь Николаевич Макар.

 

11 марта начальник Минского облисполкома генерал-майор милиции Александр Александрович Ковальчук будет проводить «прямую телефонную линию». Свои вопросы, касающиеся деятельности милиции Минской области, можно будет задать с 15.00 до 16.00 по тел. 8-017-2-29-09-09.

 

11 марта, с 9.20 до 10.20, по тел. 2-54-78 состоится «прямая телефонная линия» с председателем суда Несвижского района Олегом Викторовичем Логачёвым.

 


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В субботу, 7 марта, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с первым заместителем председателя Несвижского
 
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